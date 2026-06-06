"לא הזיז לי שערה בפוני": חני נחמיאס מגיבה למתקפות

לאחר הסערה שעוררה בעקבות הראיון שהעניקה לערוץ 14, חני נחמיאס מתייצבת אל מול המצלמות ומשיבה למבקרים. בראיון גלוי לב לערוץ i24NEWS, היא מבהירה כי אין לה כוונה להתנצל על החלטתה לדבר אל כל חלקי העם, ומשתפת בשינוי האישי שעברה מאז השבעה באוקטובר.

כוכבת הילדים חני נחמיאס מתייצב מול המצלמות של ערוץ i24News בעקבות הראיון שהעניקה לערוץ 14.

בראיון פתוח, היא מבהירה כי אין לה כוונה להתנצל על החלטתה לדבר אל כל חלקי העם, ומשתפת בשינוי האישי שעברה מאז השבעה באוקטובר.

"הם רוצים להפוך את הדמוקרטיה לדיקטטורה"

נחמיאס לא נשארה חייבת אל מול המתקפות שספגה: "אתם קוראים לעצמכם דמוקרטים אתם בדיוק ההפך". היא תיארה את המנגנון שמופעל נגד מי שחורג מהשורה: "ברגע שמישהו מהשמאל מעז לבוא ולהפר את כללי הקמפיין אז הוא חוטף בראש".

לדבריה, ההחלטה להתראיין בערוץ 14 נבעה מהערכה עמוקה לקהל הצופים שלו: "החוצפה לבקש ממני להדיר את הקהל הזה רק בגלל דעתו הפוליטית היא לא נתפסת כי הקהל הזה הוא הקהל שמשרת בצבא ביחידות הכי מובחרות בתפקידים הכי נחשבים קציניים וקרביים". היא הוסיפה כי המראיין שלה באותו ערוץ, עודד הרוש, הוא "קצין בשריון שעשה 200 300 ימי מילואים".

נחמיאס תקפה את המבקרים שניסו להכתיב לה היכן להופיע: "הם רוצים להפוך את הדמוקרטיה הנפלאה לדיקטטורה הם יגידו לי איפה מותר לי לדבר איפה אסור לי לדבר... יש לי יכולת דיבור מופלאה אז למה אני צריכה לציית למישהו".

ההתפכחות: "הם לא רוצים לחיות לצידנו אלא במקומנו"

במהלך הראיון, נחמיאס חשפה כי תפיסת עולמה השתנתה משמעותית בעקבות אירועי השבעה באוקטובר: "משהו התפרק פה משהו נשבר פה... רק עכשיו אני מבינה שהם לא רוצים לחיות לצידנו אלא במקומנו". היא הוסיפה בגילוי לב: "יכול להיות שהדעות שלי הוקצנו".

בנוגע לסוגיית החטופים והעסקאות שעל הפרק, הביעה עמדה נחרצת: "ממה שאני קוראת אסור לנו לקבל אותה... זאת עסקה שאסור לקבל... זה לא אסור להחזיר חטופים חס וחלילה... זה אסור להיכנע לטרור כי כניעה לטרור מביאה טרור יותר גדול ויותר חזק ויותר קשה".

נחמיאס שיתפה בחיבור שלה למסורת היהודית, חיבור שהתחזק בזוגיות עם יהודה אליאס: "אני באה מבית מסורתי אני הדלקתי נרות ומדליקה נרות כל שישי אני צמה בכיפור מאז שהייתי בת 12 אני הולכת לבית הכנסת בחגים". היא ציינה כי בעוד שבעבר הייתה צופה בטלוויזיה ביום כיפור כדי להעביר את הצום, כיום, יחד עם יהודה, "אין טלוויזיה נשב בחוץ כל כך יפה".

"לא הזיז לי שערה בפוני"

למרות התגובות הקשות, נחמיאס נשארת איתנה בדעתה: "זה לא הזיז לי שערה בפוני הנצחי שלי הרגשתי גאה זקופה מול ההחלטה לא להדיר קהל". היא סיפרה כי לצד הביקורת, היא זוכה לחיבוק גדול: "גלי האהדה והאהבה שקיבלתי בעקבות אותו ראיון... הם גלים שאני כבר לא מקבלת".

לסיכום, היא מבקשת להעביר מסר של אחדות מעבר למקלדות: "אני אוהבת אתכם גם את אלה שיש להם מה לומר וגם את המחבקים... ואהבה אהבה כל הזמן".