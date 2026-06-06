צה"ל בודק: חייל תועד נוהג באלימות כלפי פלסטיני בחווארה

אלימות נגד פלסטינים בחווארה

אלימות נגד פלסטינים בחווארה צילום: סעיף 27

כוחות הביטחון פעלו להוצאת אזרחים ישראלים מהכפר לאחר דיווח על גניבת צאן.בצה"ל בודקים גם תיעוד שבו נראה חייל מפעיל אלימות כלפי פלסטיני

כוחות צה"ל ומג"ב הוקפצו מוקדם יותר היום (שבת) למספר מוקדים במרחב חווארה שבחטיבת שומרון, בעקבות דיווח על חשד לגניבת צאן השייך לאזרחים ישראלים.

לפי הודעת צה"ל, הכוחות הגיעו למקום במטרה להוציא את האזרחים הישראלים ואת הצאן משטח הכפר ולמנוע חיכוך בין האוכלוסיות.

אולם בהמשך האירוע הגיעו למקום עשרות בני אדם, ובשטח התפתחו עימותים אלימים בין ישראלים לפלסטינים.

על פי צה"ל, במהלך החיכוכים בוצע יידוי אבנים ונעשה שימוש באלות. במערכת הביטחון מוכרות גם טענות על מספר פלסטינים שנפצעו במהלך האירועים. כוחות צה"ל ומג"ב פעלו לפיזור העימותים תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות.

חייל מכה פלסטיני בחווארה (סעיף 27)

במקביל לאירועים, בצה"ל בודקים תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות ובו נראה לכאורה חייל מפעיל אלימות כלפי פלסטיני.

בצבא הגדירו את המקרה כחמור ומסרו כי ההתנהלות המתועדת אינה עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל.

לפי הודעת הצבא, עם איתור החייל המעורב יינקטו נגדו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאי התחקיר.

"הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צה"ל", נמסר. "המקרה מתוחקר, ועם הימצא הלוחם הוא יטופל משמעתית ויינקטו צעדים בהתאם לממצאים".

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