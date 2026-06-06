הותר לפרסום: סרן שחר גמלא מהישוב נטור נהרג בקרב בלבנון

הותר לפרסום: סרן שחר גמלא ז״ל בן 24 מהישוב נטור ברמת הגולן, קצין בסיירת אגוז נהרג בקרב בלבנון.

שחר נפצע קשה בקרב בלילה בין חמישי לשישי האחרון והבוקר נפטר מהפציעה. הוא הותיר אחריו הורים ישי ולאה (לאהל׳ה), מנהלת מחלקת ילדים ונוער במרכז קהילתי גולן. הוא היה אח גדול לרותם וניצן.



שורשיו של שחר נטועים עמוק באדמת הגולן שאהב.

המשפחה בחרה לתרום את איבריו ובכך ממשיך שחר להציל חיים של אחרים.

בשעה קשה זו קהילת הגולן מחבקת את לאהל׳ה, ישי והילדים, המשפחה המורחבת במושב קשת וקהילת נטור.

המועצה וכל הגולן מצדיעים ללוחמי ולוחמות צה״ל הממשיכים גם בימים אלו להגן על המדינה. בתקווה ובתפילה לחדשות ובשורות טובות לכל עם ישראל".

הלוויתו תתקיים במושב קשת. טרם נמסרו מועדי הלוויה