צעד ראשון של גופמן: מספר 2 במוסד מסיים את תפקידו

ראש המוסד רומן גופמן הודיע אתמול לסגן ראש המוסד, המוכר לציבור באות א', על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד.

על פי הודעת המוסד, בכוונת גופמן למנות סגן חדש מתוך שורות הארגון, כחלק מהיערכותו לכניסתו לתפקיד ולעיצוב הצוות הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות.

במוסד הדגישו כי המהלך הוא חלק מתהליך בניית ההנהגה הבכירה של הארגון לנוכח האתגרים הביטחוניים והמבצעיים הצפויים.

בהודעה שפורסמה מטעם המוסד הביע גופמן הערכה רבה לפועלו של א' לאורך שנות שירותו.

במוסד ציינו כי א' שירת בארגון במשך 22 שנים, במהלכן מילא שורה של תפקידים מבצעיים בכירים ופעל בשלושה אגפים מבצעיים שונים.

עוד נמסר כי הוא פיקד על שניים מאותם אגפים והוביל מבצעים משמעותיים שנחשבים לאבני דרך בפעילות הארגון.

על תרומתו לביטחון המדינה הוענקו לו במהלך השנים חמישה פרסי ביטחון ישראל.

"ימשיך לסייע ככל שיידרש"

לפי הודעת המוסד, א' איחל הצלחה לראש המוסד החדש בתפקידו והבהיר כי ימשיך להעמיד את ניסיונו ויכולותיו לטובת הארגון ומדינת ישראל גם בעתיד, ככל שיתבקש.

גורמים במערכת הביטחון מעריכים כי חילופי התפקידים משקפים את רצונו של גופמן לעצב סביבו צוות הנהלה חדש, שילווה אותו בהתמודדות עם המשימות המבצעיות והמודיעיניות העומדות בפני המוסד בשנים הקרובות.