אייזנקוט מודה: "זו היתה טעות"

הרמטכ"ל לשעבר דוחה את הערכותיו של לפיד לגבי איחוד עתידי, מספר כי הקשר ביניהם כמעט נותק בחודשים האחרונים וטוען כי החיבור בין לפיד לבנט נעשה בניגוד לעמדה שקידם במשך חודשים

ח"כ גדי אייזנקוט התייחס בריאיון ל"פגוש את העיתונות" בחדשות 12 לדברים שאמר עליו יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, ולפיהם בתוך "שבועיים או שלושה" צפויה הודעה חגיגית על הצטרפותו למחנה המשותף של לפיד ובנט.

אייזנקוט נשמע מופתע מהדברים: "זו אמירה מוזרה, אני מניח שהיא נובעת מתוך לחץ. לא דיברנו בחודשיים-שלושה האחרונים למעט שיחת טלפון קצרה".

לדבריו "פעלנו בעבר, אני לא רוצה להיכנס לזה. כל אחד מספר סיפורים על מה שהיה. לצערי זה לא צלח, והמבט שלי הוא קדימה, לראות איך מנצחים עם השותפים הקיימים, עם לפיד, עם בנט, עם ליברמן, עם יאיר גולן ועם נוספים".

"הקשר די התנתק"

בהמשך הריאיון סיפר אייזנקוט "היינו בקשר הדוק עד לפני חודשיים וחצי-שלושה. בעקבות ההחלטה שלהם הקשר די התנתק".

"לצערי הרב, הם לא רוצים לקיים את מפגש ראשי המפלגות שאני דחפתי אליו לפני ארבעה-חמישה חודשים."

"חשבתי שזה נכון להציג קבינט צללים או חלופה שלטונית ולתאם ביחד קווי יסוד, תפיסות, התארגנות לבחירות וכו'".

"שניהם התנגדו - ואז התחברו"

אייזנקוט נשאל על טענות כי בעבר קרא לאיחוד רחב בגוש, אך כיום מסתייג ממנו.

"ניסיתי להוביל את זה בצורה מסודרת, שלא קוראים באישון לילה להגיע לאיזו דירה מפוארת ולחתום על הסכם בלי שאני מעורב".

הוא הוסיף: "חשבתי שנכון לעשות אותו במחשבה מסודרת, בתכנון, בחיבור, לראות מי האנשים. זה לא צלח כי שניהם התנגדו לחיבור המשולש, ואז לפתע היה חיבור ביניהם".

"אני חושב שזו הייתה טעות, ולכן אני עושה בקרת נזקים, שוקל האם זה מוסיף, האם זה מוריד, האם זה עושה גוש גדול יותר".