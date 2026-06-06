במהלך השבת: חילופי אש בין ארה"ב לאיראן במפרץ הפרסי

כטב"מים איראניים יורטו סמוך למצר הורמוז, ארה"ב תקפה יעדים בדרום איראן, ובהמשך שוגרו טילים לעבר כווית ובחריין

למרות המגעים המתקדמים בין וושינגטון לטהרן בניסיון להגיע להסכם חדש בנושא הגרעין, במהלך השבת נרשמה הסלמה נוספת בזירה הצבאית בין שתי המדינות.

על פי דיווחים מהמפרץ, סמוך לשעה 1:30 שיגרה איראן מספר כלי טיס בלתי מאוישים לעבר אזור מצר הורמוז.

במקביל דווח בכלי תקשורת איראניים על ירי אזהרה שבוצע סמוך למצר, ככל הנראה בעקבות פעילות של כלי שיט אמריקניים באזור.

זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקניים יירטו ארבעה כטב"מים איראניים.

בנוסף, תקפו הכוחות האמריקניים מטרות בדרום איראן, ובהן מתקני מכ"ם באזור העיר גורוק ובאי קשם, שלדברי האמריקנים שימשו כחלק ממערך האיומים על הכוחות הפועלים במפרץ.

טילים לעבר כווית ובחרין

בהמשך הלילה הופעלו מערכות ההגנה האווירית בכווית ובבחרין בעקבות שיגורי טילים מכיוון איראן.

משמרות המהפכה הודיעו כי המתקפה בוצעה כתגובה לפעילות הצבאית האמריקנית מוקדם יותר באותו לילה.

לפי הודעת סנטקום, איראן שיגרה שבעה טילים בליסטיים לעבר יעדים באזור המפרץ.

בפיקוד המרכז האמריקני טענו כי שישה מהטילים יורטו בהצלחה, בעוד הטיל השביעי לא הגיע ליעדו.

עוד נמסר כי לא נרשמו נפגעים בקרב הכוחות האמריקניים, וכי הדיווחים האיראניים על פגיעה במפקדת הצי החמישי בבחרין אינם נכונים.