דיווח: ישראל עקבה אחר בכירים בממשל טראמפ

גורמים אמריקניים מזהים עלייה בפעילות המודיעינית הישראלית כלפי ארצות הברית, כחלק מניסיון להבין את מדיניותו של טראמפ בסוגיית איראן. בישראל דוחים את הטענות: "שקר מוחלט"

בארצות הברית טוענים כי ישראל הגבירה בתקופה האחרונה את מאמצי איסוף המודיעין שלה סביב גורמים בכירים בממשל האמריקני, על רקע ההתפתחויות במשא ומתן מול איראן.

לפי דיווח של The New York Times, גורמים אמריקניים סבורים כי ירושלים פועלת כדי לקבל תמונה מדויקת יותר על האסטרטגיה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועל שינויים אפשריים בעמדותיו בנוגע למגעים עם טהרן.

על פי הדיווח, בין הגורמים שעל פי הנטען עמדו במוקד מאמצי האיסוף היו סטיב וויטקוף, וכן בכירים בפנטגון, בהם אלברידג' קולבי וסגנו הבכיר מייקל דימינו.

לפי המקורות שצוטטו בדיווח, בממשל האמריקני רואים בחומרה את הפעילות המיוחסת לישראל, ואף הגדירו אותה כחריגה ביחס לדפוסי הפעולה שיוחסו לה בעבר.

הדיווח מגיע בתקופה רגישה ביחסי וושינגטון וירושלים, כאשר סוגיית איראן והאפשרות להסכם חדש בין ארצות הברית לטהרן ממשיכות לעמוד במרכז סדר היום המדיני והביטחוני.

ישראל מכחישה

בשגרירות ישראל בארצות הברית דחו את הטענות באופן נחרץ.

בהודעה שנמסרה בתגובה לדיווח נכתב: "הטענה שקרית לחלוטין. מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה, ולא כלפי בעלות בריתה".



