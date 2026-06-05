בליל ה-7 באוקטובר: כך התנהלה שיחת הטלפון של הרצי הלוי

חומרי התחקיר שטרם פורסמו חושפים את שיחת הטלפון המפתיעה שקיבל הרצי הלוי ב-3:20 לפנות בוקר, המטען בפארק הירקון שקבע את הנוהל, ושני התרחישים הספציפיים שהטרידו את הרמטכ"ל שעות ספורות לפני המתקפה

חומרי התחקיר הצה"לי שטרם פורסמו בעיתון סוף השבוע בישראל היום חושפים את מאחורי הקלעים של הדקות הגורליות בליל ה-7 באוקטובר: שיחת הטלפון המפתיעה ב-3:20 לפנות בוקר שהעירה את הרמטכ"ל הרצי הלוי בעקבות לקח מאירוע קודם, השרבוט הלילי המצמרר בחדר עבודתו – והתרחישים שהטרידו אותו ביותר שעות ספורות לפני המתקפה הרצחנית.





השרשרת שהובילה לשיחת הטלפון הלילית לרמטכ"ל החלה כמה שבועות קודם לכן, כאשר באגף המודיעין התקבלה פיסת מידע מעורפלת וחסרת קונטקסט לפיה חיזבאללה מתכנן להתנקש ברמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון. באמ"ן לא לקחו סיכון והעבירו את המידע לשב"כ, ששלח מאבטחים לביתו של יעלון והנחה אותו שלא לצאת מהבית.



המידע התגלגל גם ללשכת הרמטכ"ל, אך הצוות של הלוי החליט שמדובר בעניין מטושטש מדי ולא העיר את המפקד. בשעת בוקר מוקדמת התפוצץ מטען חבלה בפארק הירקון בתל אביב, בדיוק על מסלול הרכיבה הקבוע של יעלון, וכשהלוי התעורר וגילה שצוותו בחר שלא לעדכן אותו הוא כעס והבהיר שהיה עליהם להעיר אותו.





דרמטי: נתפסו מחבלי חמאס שחדרו לישראל ב-7 באוקטובר צילום: שאטרסטוק

ב-3:20 לפנות בוקר צלצל הטלפון בביתו הפרטי של הלוי, ועל הקו היה ראש לשכתו, סא"ל מתן פלדמן, שעדכן אותו לראשונה על סימנים מחשידים ועל הפעלת כרטיסי הסים של מחבלי הנוחבה ברצועת עזה. פלדמן עצמו לא נשמע טרוד במיוחד והדגיש בפניו כי כל גורמי המודיעין תמימי דעים שחמאס נמצא בשגרה ושלא צפוי משהו חריג בטווח הזמן הקרוב.



לכאורה הרמטכ"ל היה יכול לחזור לישון, אלא שהלוי, שהכיר מצוין את גזרת עזה מתפקידו הקודם כאלוף פיקוד הדרום, החליט לשטוף פנים וביקש שיעלו על הקו את אלוף פיקוד הדרום הנוכחי, ירון פינקלמן.

בזמן שהמתין לשיחת הטלפון, התיישב הלוי בחדר העבודה שלו בביתו, לקח דף נייר והחל לשרבט עליו כמה שורות, כאשר בראש הדף כתב לעצמו את המשפט המצמרר בדיעבד: "לא לחשוב שזה שום דבר". מתחת לכותרת הזו ניסה הרמטכ"ל לדמיין מה חמאס זומם בשעות הללו, ורשם לעצמו את שני התרחישים המרכזיים שהטרידו את מנוחתו באותו הלילה.





473 יום אחרי המחדל: הרמטכ"ל הרצי הלוי הודיע על התפטרותו צילום: (צילום: דובר צה"ל)

האזור שהטריד את הרמטכ"ל יותר מכל על פי הדף היה חוף זיקים, שכן בתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר המערכת הצה"לית לזיהוי צוללנים במים לא פעלה היטב, והלוי חשש מאוד שחמאס ינצל את הפרצה הזו וישלח כוח מחבלים דרך הים.



החשש השני שקיבל ביטוי על הנייר נגע למנהרה התקפת של חמאס בדרום הרצועה שחדרה לשטח ישראל, אשר לאחר שהתגלתה בעבר מולכדה על ידי צה"ל במצלמות ומטעני חבלה כדי לפוצץ אותה בהפתעה, אך הלוי הוטרד מכך שחמאס עלה על המלכודים, נטרל אותם ומתכוון להשתמש במנהרה כדי לבצע פיגוע חדירה.

מתוך חומרי התחקיר עולה כי הלוי, בדומה לשאר קציני הצבא ואנשי השב"כ שהיו ערים באותן שעות, לא נרעש מהמודיעין שזרם מעזה, וביקש לדבר עם אלוף פיקוד הדרום המנוסה פחות בעיקר כדי לתרגל את בן חסותו באירוע לילה. בסופו של דבר, המסר העיקרי שעלה משיחת הרמטכ"ל ושעבר גם למפקד אוגדת עזה היה שצה"ל צריך להתנהל בזהירות מבלי שחמאס ישים לב לכך שהצבא מגיב.



תרחיש אחד הרמטכ"ל לא כתב על אותו דף נייר ואיש במערכת לא הצליח לדמיין – פלישה המונית, סימולטנית ורחבת היקף של כל כוחות הנוחבה אל תוך יישובי ובסיסי אוגדת עזה, וכמה חודשים מאוחר יותר, כשהלוי חזר לביתו לראשונה מאז פרוץ המלחמה, הדף הזה עדיין המתין לו על השולחן בחדר העבודה.