לוין והנהלת בתי המשפט הסכימו על השופטים למחוזי

שר המשפטים יריב לוין הגיע להבנות עם הוועדה והנהלת בתי המשפט. השמות שפורסמו ברשומות הם אלו שלוין הסכים להם מלכתחילה. מהלך חריג: מנהל בתי המשפט חתום על ההודעה במקום השר

דרמה במערכת המשפט: שר המשפטים יריב לוין, הוועדה לבחירת שופטים והנהלת בתי המשפט הגיעו להסכמות מלאות על מינויי השופטים החדשים לבתי המשפט המחוזיים. רשימת שמות המועמדים שצפויים להתמנות לתפקיד פורסמה כעת באופן רשמי ברשומות כך פרסם לראשונה אבישי גרינצייג.

פרסום הרשימה מסמן את הסרת האיום המרכזי שריחף מעל המערכת בימים האחרונים, כאשר התרחיש של אי-ציות לפסק הדין המחוייב מצד שר המשפטים ירד סופית מהשולחן. יתרה מכך, השמות שהתפרסמו ברשומות הם אותם השמות המדויקים שלוין עצמו הסכים למנות מלכתחילה, עוד לפני שהוצא הצו המשפטי שחייב אותו לפרסם את השמות ברשומות.

בצעד חריג ובעל משמעות סמלית עמוקה, מי שחתום בפועל על ההודעה הרשמית ברשומות הוא מנהל בתי המשפט, ולא שר המשפטים כפי שמקובל בדרך כלל. מטרת המהלך הייחודי הזה היא לשלוח מסר ברור ומאחד, ולהבהיר באופן פומבי כי השמות הללו מוסכמים לחלוטין לא רק על השר, אלא גם על הנהלת בתי המשפט והוועדה, מה שסולל את הדרך לסיום המשבר.