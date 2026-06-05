צפו במצוד: דובדבן לכדה מחבלי חמאס שקידמו פיגועים

צפו בתיעוד המבצעי: לוחמי יחידת העלית הפתיעו את המחבלים בלב השטח העוין בגזרת מנשה. אחד העצורים הוא מגייס כספים מרכזי שפעל לשקם תשתית טרור קטלנית שסוכלה בעבר. כך זה נראה מבפנים

וחמי יחידת דובדבן במילואים, הפועלים בגזרת יהודה ושומרון, רשמו אתמול (ה') הצלחה מבצעית נוספת במסגרת המאמץ המתמשך לסיכול תשתיות טרור ומעצר מבוקשים במרחב.

במהלך פעילות מיוחדת של כוחות היחידה, אשר התנהלה בהכוונת מידע מודיעיני מדויק של שירות הביטחון הכללי (שב"כ), עצרו הלוחמים שני מחבלים. על פי מערכת הביטחון, השניים פעלו באינטנסיביות בתקופה האחרונה במטרה לקדם, לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור ופיגועים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, מתוך מרחב ג'נין והכפר אל-יאמון שבחטיבת מנשה.



דובר צה"ל

נחשף: אחד העצורים גייס כספים לתשתית שסוכלה

לאחר מאמץ מודיעיני ממוקד, הותר כעת לחשוף כי אחד המחבלים שנעצרו על ידי הלוחמים היה פעיל מרכזי בהתארגנות הטרור המורכבת בג'נין, אשר סוכלה בעבר על ידי כוחות הביטחון במהלך מבצע 'חומת ברזל'. על פי החשד, בתקופה האחרונה הוא פעל באופן אקטיבי לגיוס כספים אסורים, שנועדו לממן ולדחוף קדימה פעולות טרור חדשות נגד מטרות ישראליות.

שני המחבלים נלכדו ללא התנגדות מיוחדת והועברו מיד להמשך חקירה וטיפול של כוחות הביטחון.