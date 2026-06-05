חוסל בעזה מחבל שהכווין פיגועים לישראל ותכנן פגיעה בכוחותינו

כוחות פיקוד הדרום תקפו אתמול בצפון הרצועה וחיסלו פעיל טרור שעסק בתכנון פיגועים מיידיים נגד צה"ל ובתוך שטחי המדינה. בצבא מבהירים: "נמשיך לפעול להסרת כל איום"

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום רשמו אתמול (ה') סיכול מוצלח בצפון רצועת עזה, כאשר תקפו וחיסלו מחבל אשר היווה פצצה מתקתקת ואיום ביטחוני מיידי לכוחותינו הפועלים בשטח ולתוך תחומי מדינת ישראל.

על פי דיווח המערכת הביטחונית, המחבל שחוסל עסק בתקופה האחרונה בתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור מורכבים נגד כוחות צה"ל הפרוסים ברצועה, מתווים שהיו אמוריםצאת אל הפועל בטווח הזמן המיידי.

בנוסף לפעילותו ההתקפית בתוך רצועת עזה, התברר כי המחבל לקח חלק פעיל ומרכזי גם בהכוונה, תשתית וייזום של מתווי טרור ופיגועים שנועדו להתבצע בשטח מדינת ישראל, ובכך היווה סכנה ברורה ומוחשית לאזרחי המדינה.

בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים וממוקמים במרחב הרצועה בהתאם להסכמים המדיניים והביטחוניים הקיימים, וכי הצבא ימשיך לפעול בנחישות, ליזום תקיפות מנע ולסכל כל איום מיידי שיסכן את ביטחון הלוחמים או את שלום הציבור.