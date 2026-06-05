הלווייתו הנטושה של עז א-דין חדאד חושפת את הבידוד של חמאס

הוא נחשב לאחת הדמויות המשפיעות והבכירות ברצועה, אך לדרכו האחרונה של עז א-דין חדאד הגיעו בודדים בלבד. תיעוד שחושפת דוברת צה"ל בערבית מוכיח: התושבים נוטשים את חמאס. "בדידות, פחד ואפס תמיכה ציבורית"

ארגון הטרור חמאס, שהמיט אסון, חורבן והרס חסרי תקדים על רצועת עזה ותושביה, מוצא את עצמו כעת לא רק מובס צבאית – אלא גם מבודד, מושפל ונטוש לחלוטין על ידי האוכלוסייה המקומית.

דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, חשפה היום (שישי) תיעוד יוצא דופן מהלווייתו של עז א-דין חדאד, שהתקיימה בשבועות האחרונים לאחר שחוסל בפעילות ממוקדת של צה"ל. על אף שחדאד נחשב טרם חיסולו לאחת הדמויות החזקות, הבכירות והמשפיעות ביותר בצמרת הפיקוד של חמאס ברצועה, התיעוד חושף תמונה מביכה עבור הארגון: השתתפות דלה, ריקה ומצומצמת באופן קיצוני, כאשר רק קומץ אנשים הגיע ללוות את הבכיר בדרכו האחרונה.

הרחוב העזתי אומר "לא" לחמאס

הלווייתו הריקה של חדאד מסמלת יותר מכל את קריסת מעמדו של הארגון בקרב האוכלוסייה האזרחית שאותה טען לייצג לאורך השנים. התיעוד הרשמי חושף ומוכיח כי חמאס מאבד במהירות את תמיכת הציבור בעזה; תושבים רבים, שמאסו במחיר הכבד שהם משלמים, בחרו במודע שלא להזדהות עם הארגון ולא להפגין נוכחות, אפילו לא ברגעיו האחרונים של אחד ממנהיגיו הבולטים.





דובר צה"ל

במערכת הביטחון מפנים בעקבות התיעוד מסר ישיר ונוקב לתושבי הרצועה, ומבהירים כי חמאס ממשיך לגרור אותם לעוד הרס, עוני וסבל ממושך, אך ורק לטובת האינטרסים הצרים של ארגון הטרור שאינו דואג לעתידם. הקריאה לעזתים ברורה: אל תשתפו פעולה עם חמאס ואל תאפשרו לו להמשיך לנצל אתכם כמגן אנושי וככלי שרת.

מסר ברור למחבלים שעוד נותרו

מעבר לפנייה לאוכלוסייה האזרחית, התיעוד משמש גם כאזהרה חדה ומהדהדת למחבלי חמאס שעדיין פועלים בשטח. בצה"ל מבהירים להם כי הלוויה הזו היא ההוכחה המובהקת לכך שדרכם של פעילי ואף בכירי הארגון מסתיימת תמיד באותו האופן: בבדידות מוחלטת, בפחד, במחילה מתחת לאדמה, וללא שום תמיכה אמיתית מהציבור ביום שאחרי. במערכת הביטחון מדגישים כי זה יהיה גורלם וסופם של כל מי שיבחרו להמשיך בדרך הטרור.