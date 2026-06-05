"הרגתי את איש החטא": השחקן ההוליוודי נרצח בחצר ביתו

שיחת טלפון הזויה באמצע הלילה הובילה את השוטרים לחצר הבית בלוס אנג'לס, שם התגלתה הגופה של השחקן האהוב מ"טופ גאן" ו"ג'ומנג'י". החשוד ברצח: בנה של בת זוגו, שחיכה לשוטרים ברוגע מחוץ לזירה.

משטרת לוס אנג'לס עצרה את בנה של בת זוגו של השחקן ג'יימס הנדי בקשר למותו, לאחר שהשחקן הוותיק נמצא דקור בחזהו בחצר ביתו, כך מסרו רשויות אכיפת החוק.

הדרמה החלה ביום רביעי בבוקר, כאשר שוטרים הוזעקו לנכס בשכונת טרזנה שבסן פרננדו ואלי בעקבות שיחה מצמררת למוקד החירום 911. על פי דיווח המשטרה, המטלפן אמר למוקדן את המשפט ההזוי: "אני בן האדם, הרגע הרגתי את איש החטא".

כשהכוחות הגיעו לזירה בסביבות השעה 9:30 בבוקר, הם מצאו את הנדי בן ה-81 כשהוא מחוסר הכרה בחצר הקדמית של הבית, כשהוא סובל מפצע דקירה בחזהו. הוא פונה בדחיפות לבית חולים מקומי, שם נקבע מותו כעבור זמן קצר.

החשוד במעשה, מייקל גלדהיל בן ה-44, התגורר בבית יחד עם אמו והשחקן. עם הגעת השוטרים לרחוב, גלדהיל לא ניסה להימלט, פנה אליהם ואמר להם ישירות כי הוא האדם שהם מחפשים. שכנים דיווחו לרשת Fox 11 כי השניים נשמעו מתווכחים לאורך הלילה, ואחד התושבים אף טען כי גלדהיל סבל מאשליות והזיות בתקופה שקדמה לאירוע הטרגי. מצלמת פעמון דלת באזור אף תיעדה את החשוד כשהוא מתהלך ברוגע מחוץ לבית וממתין להגעת הניידות.

גלדהיל נלקח למעצר בוואן נייס ונרשם בחשד לסעיף אחד של רצח, כאשר בית המשפט קבע את ערבותו על סכום של 2 מיליון דולר.

ג'יימס הנדי, שנולד בניו יורק, החזיק בקריירה הוליוודית עשירה שנפרסה על פני עשורים עם למעלה מ-150 קרדיטים על המסך. הוא היה מוכר לקהל הרחב בזכות תפקידו כמדביר בסרט "ג'ומנג'י" (1995) ולאחרונה כברמן ג'ימי בשובר הקופות "טופ גאן: מאווריק" (2022). לאורך השנים הופיע בסרטים בולטים נוספים כמו "לוגאן", "ארכנופוביה" ו"בירד", לצד תפקידי אורח בשורה ארוכה של סדרות משטרתיות ודרמות מובילות כמו "הבית הלבן", "תיקים באפלה" ו-"NCIS".

"לא יכולתי לבקש לקוח וחבר מוכשר, צנוע או אדיב יותר מג'יימס הנדי", ספדה לו סוכנתו, פאם אליס-אוונאס.