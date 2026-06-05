נועה גם תצטרף? דניאל פרץ חתם בסאות'המפטון

אחרי חצי עונת השאלה מוצלחת, בסאות'המפטון רכשו את השוער הישראלי בן ה-25. חבר הנהלת באיירן, מקס אברל, נפרד: "הוא ביסס את עצמו מיד כמספר אחת, מודים לו על המקצוענות"

השוער הישראלי דניאל פרץ עוזב סופית את גרמניה ועובר לתחנה קבועה באי הבריטי. מועדון הכדורגל האנגלי סאות'המפטון הודיע היום על החתמתו של שוער נבחרת ישראל על חוזה קבוע, זאת לאחר שבילה בקבוצה כמושאל במהלך חצי העונה החולפת.

פרץ בן ה-25, שהפך לחלק בלתי נפרד מהקבוצה האנגלית מאז הגיע אליה בחלון ההעברות של החורף, רשם במדיה 26 הופעות בכל המסגרות. כעת, הוא מעתיק את מרכז חייו המקצועיים לאנגליה באופן קבוע.





Peretz on a perm ✅ — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 5, 2026

חבר הנהלת באיירן מינכן לענייני ספורט, מקס אברל, נפרד מהשוער הישראלי ושיבח את התנהלותו: "דניאל ביסס את עצמו מיד כמספר אחת בסאות'המפטון מאז המעבר שלו בחורף, ומצא שם בית מקצועי חדש. אנחנו מודים לו על התקופה שלו במינכן. הוא אישיות נהדרת והפגין תמיד מקצוענות ברמה הגבוהה ביותר. אנו מאחלים לו את כל הטוב ביותר בהמשך הדרך".

כזכור, פרץ הצטרף לבאיירן מינכן בקיץ 2023 כאשר נרכש ממכבי תל אביב. במהלך תקופתו במועדון הפאר הגרמני הוא רשם שבע הופעות בין הקורות, ואף היה שותף לזכייה באליפות הבונדסליגה בעונת 2024/25. במקביל לתקופתו במינכן, פרץ קיבע את מעמדו גם בשערה של נבחרת ישראל, במדיה רשם עד כה 11 הופעות בינלאומיות.