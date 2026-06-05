ישראל וארה"ב החלו במו"מ להסכם שותפות חדש והיסטורי

מדינת ישראל וארצות הברית פותחות בשיחות רשמיות ומעשיות לגיבוש מסגרת שיתוף פעולה ביטחוני אסטרטגי חדש, אשר עתיד להחליף את הסכם הסיוע האמריקני הנוכחי (MOU) הצפוי להסתיים בשנת 2028, כך הודיעה היום (שישי) באופן רשמי דוברות משרד הביטחון.



ההסכם המתגבש בין ירושלים לוושינגטון מסמן שינוי תפיסתי עמוק והיסטורי ביחסים הביטחוניים ארוכי השנים בין שתי המדינות. המטרה המרכזית שעומדת בבסיס המשא ומתן היא להוביל מעבר הדרגתי ומתוכנן היטב לאורך השנים הבאות, ממודל מסורתי המבוסס על "סיוע צבאי" חד-צדדי למודל מתקדם של "שותפות הדדית מלאה" בין תעשיות הביטחון והצבאות.



נציגים בכירים משתי המדינות כבר נפגשו וקיימו השבוע מפגש התנעה רשמי ראשון שפתח את סבב הדיונים, כאשר מפגשי המשך אינטנסיביים צפויים להתקיים הן בישראל והן בארצות הברית במהלך השבועות הקרובים במטרה לקדם ולשרטט את פרטי המסגרת החדשה.

המשא ומתן הנוכחי מתנהל בהתאם להחלטתם המשותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, אשר קבעו כי את צוות המשא ומתן הישראלי הרשמי יוביל מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם. הצוות הישראלי המקצועי יפעל לאורך כל הדרך בתיאום מלא וצמוד עם שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, כדי להבטיח סנכרון מלא מול הממשל.



מהצד האמריקני, מי שנקבעו להוביל את השיחות והדיונים הם דמויות בכירות ובעלות השפעה רבה בממשל הנוכחי: יועץ מחלקת המדינה דניאל הולר, לצד שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, דבר המעיד על החשיבות העליונה שמייחסים בבית הלבן ובפנטגון להסכם הביטחוני העתידי.

במשרד הביטחון מדגישים ומבהירים כי המדיניות האסטרטגית שמוביל הדרג המדיני בישראל נועדה בראש ובראשונה לשמר, לבצר ולחזק את העליונות הצבאית והטכנולוגית של צה"ל במזרח התיכון, אך לעשות זאת באמצעות כלים מודרניים של שותפות, יצירה ופיתוח, ולא רק דרך צינורות של תמיכה כספית רגילה.



קווי היסוד של ההסכם החדש שנמצא כעת בשלבי גיבוש יתמקדו בהרחבה משמעותית של ההשקעות המשותפות, עם דגש נרחב במיוחד על תחומי המחקר והפיתוח (מו"פ) הצבאי והטכנולוגי בחזית המדע. כמו כן, ההסכם יסדיר ויגביר את קווי הייצור המשולבים והמשותפים של אמצעי לחימה מתקדמים, תחמושת ומערכות הגנה אסטרטגיות בשטחן של שתי המדינות.



במשרד הביטחון ציינו עוד כי ההסכם נועד להעמיק באופן מובהק את השותפות המבצעית בשטח, כפי שזו באה לידי ביטוי בצורה הדוקה ומוצלחת בין המדינות בעת האחרונה, בין היתר במסגרת הפעילות המשותפת ב"מבצע שאגת הארי".