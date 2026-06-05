סוכלו הברחות ענק: 120 טון פסולת נתפסו בדרך לשטחי הרשות

תופעת הברחות הפסולת מישראל לשטחי יהודה ושומרון מספקת כותרות כמעט מדי שבוע, אך המבצע האחרון של המנהל האזרחי חושף את ההיקפים המבהילים של התעשייה הפיראטית המשגשגת מעבר לקו הירוק. במהלך פעילות אכיפה ממוקדת ורחבת היקף שהתקיימה לאורך השבוע האחרון, הצליחו פקחי המערכת לבלום "על חם" ניסיונות הברחה של כ-120 טון פסולת ישראלית, שהייתה בדרכה להיקבר ולהישרף באופן בלתי חוקי בשטחי הרשות הפלסטינית.

הפעילות הובלה על ידי יחידת "דוד", יחידת האכיפה המיוחדת הפועלת תחת קצין מטה איכות הסביבה במנהל האזרחי, אשר פריסתה במעברים הוארכה ועובתה לאחרונה על רקע התגברות המפגעים.

רשת המעברים: כך מנסים לגלגל את הזבל לימין

התעשייה העבריינית עובדת בצורה פשוטה אך רווחית: קבלנים וחברות פינוי פסולת ישראליות מנסים לחסוך את עלויות ההטמנה הגבוהות באתרי החוקיים בישראל, ובוחרים "לגלגל" את הזבל לשטחי הרשות, שם פועלים אתרים פיראטיים הגובים מחירים אפסיים ומכלים את האשפה בשריפות ענק שחונקות את היישובים הסמוכים – פלסטינים ויהודים כאחד.

הפעם, המשאיות העמוסות נתפסו במספר מעברים מרכזיים ורגישים ליהודה ושומרון, המהווים עורקי תחבורה ראשיים: מעבר אליהו ונבי אליאס בגזרת השומרון. מעבר מזמוריה ומעבר א-זעים בעוטף ירושלים ובגזרת יהודה. העובדה שהמשאיות נתפסו בנקודות שונות כל כך מעידה על שימוש בנתיבים מגוונים ובניסיונות שיטתיים "לנסות את המזל" מול מערך הבידוק.

סנקציות כלכליות: המשאיות ירדו למגרש הצה"לי

במנהל האזרחי הוחלט שלא להסתפק הפעם ברישום דוחות או אזהרות בלבד, אלא להכות בעברייני הסביבה בכיס – המקום שבו זה כואב להם ביותר. עם תום פעילות האכיפה, כלל המשאיות המעורבות הוחרמו באופן מיידי והועברו למגרש החרמות צה"לי מוגן. החרמת כלי עבודה כבדים מסוג זה משתקת את פעילות הקבלנים ומסבה להם נזק כלכלי כבד. במקביל, בעלי המשאיות והנהגים זוהו וזומנו באופן רשמי להמשך בירור פלילי ושימוע נוקב בפני קמ"ט איכות הסביבה במנהל האזרחי.



משאית הזבל צילום: קרדיט תמונות: דוברות מתפ״ש

במערכת הביטחון ובמשרד להגנת הסביבה רואים בפעילות הזו חלק חיוני מ"מאבק בלתי מתפשר" בתופעה רחבה הרבה יותר. שריפות הפסולת הפיראטיות ביו"ש הפכו בשנים האחרונות למפגע אסטרטגי, שכן ענני העשן הרעילים הנישאים מהן אינם מכירים בגבולות פוליטיים ופוגעים בבריאותם של מאות אלפי תושבים משני עברי הקו הירוק.

"מפגע משמעותי הפוגע ברווחת התושבים"

לב סטרנין, קמ"ט איכות הסביבה במנהל האזרחי, התייחס לחשיבות הסיכול והבהיר כי המערכת מתכוונת להגביר את הלחץ על המבריחים: "תופעת העברת פסולת לשטחי הרשות הפלסטינית לשם שריפה בלתי חוקית מהווה מפגע סביבתי משמעותי, הפוגע באיכות הסביבה ובבריאות הציבור. פעילויות האכיפה הממוקדות הללו מהוות נדבך מרכזי במאמץ המתמשך שאנו מובילים במנהל האזרחי, בשיתוף פעולה הדוק עם המשרד להגנת הסביבה וגורמי הביטחון והצבא במעברים".

סטרנין הוסיף כי "במסגרת מאמץ רחב זה, אנחנו מפעילים את כל הכלים העומדים לרשותנו – מתבצעים סיכולים מודיעיניים, החרמות פיזיות של ציוד והליכים משפטיים מחמירים מול המעורבים. המטרה הברורה שלנו היא לצמצם את התופעה לחלוטין ולמגר את המפגעים הללו, לשם שמירה על הטבע, על איכות הסביבה ועל רווחת החיים של כלל תושבי האזור".