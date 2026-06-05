בנט חשף הקלטה של עמיחי שיקלי; ואז התגלתה האמת

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, חשף הקלטה בה נשמע השר שיקלי משבח את מנסור עבאס. כעת שיקלי חושף את האמת מאחוריה

העימות היצרי בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לבין מי שהיה חבר מפלגתו ומשמש כיום כשר התפוצות, עמיחי שיקלי (הליכוד), עולה שלב ומגיע לטונים צורמים במיוחד בעקבות ריאיון טלוויזיוני אמש ברשת 13.

במהלך הריאיון שהעניק בנט לעיתונאי עמרי אסנהיים, הציג המראיין בפני בנט עמדה לפיה בניגוד אליו, שיקלי מצטייר בציבור כמי ששמר על האידיאולוגיה הימנית שלו ועמד בהבטחותיו לבוחר כאשר סירב להקמת ממשלת השינוי. בתגובה, שלף בנט מכשיר טלפון והשמיע לאסנהיים קטע שמע, שבו נשמע שיקלי אומר בקולו כי היה שמח אילו יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, היה ממונה לתפקיד השר לשיתוף פעולה אזורי.

אני מבין את הלחץ של בנט שהולך ומאבד את הבכורה בהנהגת גוש השמאל וכרגיל נכנס לוורטיגו, ואני אף שמח שהוא ניסה להמשיך לשחזר את הסיפור השקרי הזה.



ועכשיו לעובדות בעניין ״ההקלטה״ שהוא ״חשף״ הערב:



1. זו לא הקלטה. מדובר בקטע מראיון למורן אזולאי בערוץ הכנסת, אותו היא עצמה פותחת בהודעה… pic.twitter.com/tD9FZA79WD — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) June 4, 2026

שיקלי מגיב: "זה לא קטע שנחשף, אלא ריאיון פומבי"

הבוקר (שישי) הגיעה תגובתו החריפה והמפורטת של השר עמיחי שיקלי, שלא חסך במילים קשות נגד יו"ר 'ביחד'. "אני מבין את הלחץ של בנט שהולך ומאבד את הבכורה בהנהגת גוש השמאל וכרגיל נכנס לוורטיגו, ואני אף שמח שהוא ניסה להמשיך לשחזר את הסיפור השקרי הזה", פתח שיקלי.

בהמשך דבריו, ביקש השר להציג את העובדות המלאות מאחורי מה שמכונה על ידי בנט "הקלטה שחשף", ומנה שלוש נקודות מרכזיות המוכיחות לדבריו כי מדובר במניפולציה תקשורתית.

שיקלי מבהיר כי אין מדובר בחשיפה, אלא בקטע מתוך ריאיון עבר פומבי לחלוטין שהעניק לעיתונאית מורן אזולאי בערוץ הכנסת. הראיון עצמו נפתח בהודעה ברורה על התנגדותו של שיקלי להקמת ממשלת השינוי.

בנוסף, בניגוד לטענת בנט כי הראיון שודר מספר ימים לפני הקמת הממשלה (שקמה ב-13.6.21), שיקלי מדגיש כי הראיון שודר יומיים לאחר שהוא כבר הצביע בפועל נגד הקמת הממשלה בשותפות עם רע"ם, בתאריך 15.6.21.

עוד הוא כתב כי הקטע שנחתך והושמע התייחס ספציפית למנסור עבאס כאדם, ולא למפלגת רע"ם כולה. שיקלי הסביר כי באותה נקודת זמן, מיד לאחר אירועי שומר החומות שבהם הגיע עבאס ללוד ודיבר בפומבי נגד האלימות, הוא סבר כי עבאס מביא עמו בשורה מסוימת של מתינות, בשונה מיתר חברי מפלגתו.

"נפתלי, אתה לא מתעייף מלשקר?"

השר שיקלי הדגיש כי בנט בחר להשמיט במכוון את המשכו של אותו הריאיון בערוץ הכנסת, שבו הוא מציג עמדה נחרצת ובלתי מתפשרת נגד הישענות פוליטית על התנועה האסלאמית. "בהמשך הראיון מודגשת התנגדותי לחברי הכנסת של רע״מ והתנגדותי הבלתי מתפשרת לישיבה עם מפלגה כמוהם שאינה מכירה בישראל כיהודית דמוקרטית", הבהיר.

את דבריו חתם השר מהליכוד בעקיצה אישית וכואבת לעברו של ראש הממשלה לשעבר: "נפתלי, אני יודע שקשה לך לקבל אנשים שאשכרה חשובים להם ערכים כמו נאמנות לבוחר, אמת ומילה, אבל בחייאת אתה לא מתעייף מלשקר?".