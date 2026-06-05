גם בנט לא עזר לעומרי אסנהיים

ערב השידורים של אמש מציג שליטה ברורה של קשת 12 גם בפריים טיים וגם בגזרת החדשות. וגם: אסנהיים לא הצליח מול ערוץ 14

נתוני הרייטינג של ערב השידורים האחרון חושפים שוב את יחסי הכוחות המובהקים בטלוויזיה הישראלית. ערוץ קשת 12 ממשיך להוביל בבטחה את הטבלה, בעוד ערוץ 14 רושם ערב מוצלח במיוחד ומציג עליונות ברורה על פני המתחרים ברשת 13 ובכאן 11.

ברצועת הפריים טיים המרכזית, תוכנית הריאליטי "חתונה ממבט ראשון" (חתונמי) של קשת 12 קוטפת בקלות את המקום הראשון עם נתון מוביל של 15.8%.

בנט לא הציל את אסנהיים מהפטריוטים

הדרמה המעניינת של הערב נרשמה בקרב על המקום השני. העיתונאי עמרי אסנהיים פתח עונה חדשה של תוכנית התחקירים והראיונות שלו ברשת 13, ובחר להשיק אותה בקול תרועה רמה עם ראיון חגיגי ומדובר של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

למרות המרואיין האטרקטיבי, המהלך לא ממש עזר לאסנהיים בטבלה. התוכנית ברשת 13 הגיעה ל-6.4% רייטינג בלבד, ולא הצליחה לעקוף את "הפטריוטים" בערוץ 14 בהגשת ינון מגל, ששמרה על כוחה וגרפה נתון מרשים של 7.5%. ברצועה זו, תוכנית הסאטירה "מה שתגידו" של כאן 11 נשארת מאחור ומסתפקת ב-3% בלבד.

גזרת החדשות: חדשות 14 עוקפת את 13 ו-11

המגמה המשתקפת בפריים טיים נמשכת באופן ישיר גם בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות, שם מהדורת חדשות 14 מבססת את מעמדה כחדשות השנייה בגודלן בישראל.