שלמה פילבר: בין החרד"לים לליברלים, אין ספק מי ניצח

הסוקר והיועץ האסטרטגי הבכיר שלמה פילבר מפרסם היום (שישי) ניתוח מרתק, מעמיק וטעון במיוחד על המתרחש מתחת לפני השטח בתוך המגזר הדתי-לאומי. פילבר מתמקד בפוסט במה שהוא מכנה "הנשמות התועות" של המגזר – אותו אגף בורגני-לייט, שלדבריו נמצא במשבר מנהיגותי וזהותי חריף כבר שבע שנים, מאז הסחרור הפוליטי של נטישת נפתלי בנט ואיילת שקד בשנת 2019.

"נהוג לחלק את הציונות הדתית בין הלייטים-בורגנים, לתורניים-לאומיים", פתח פילבר את דבריו, תוך שהוא מציין כי כמו למרבית בני המגזר, גם לו יש משפחה, חברים ושכנים המשתייכים לשני המחנות. "בעשור האחרון מתנהל קרב טעון רגשית בין שתי הקבוצות המגזריות הללו... במאבק הזה לא לוקחים שבויים, הרגשות והשנאה יוקדים".

סמוטריץ' מציג קבלות, הלייטים נותרו אבודים

פילבר מסביר כי בעוד שבעבר התפיסה הרווחת הייתה שהלייטים הם "הילד המוצלח" של המשפחה המגזרית - לפחות בכל הנוגע לפיתוח קריירה אישית והשתלבות בחברה הישראלית – הרי שבמבחן התוצאה הפוליטי והקבוצתי קורה בדיוק ההפך.

במשך עשור, כך לטענתו, יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' "השתלט" על המותג המגזרי שננטש, ומאז הוא מתקדם בשיטתיות ובחריצות להגשמת הדגלים המרכזיים: התיישבות, צבא וחינוך. פילבר מחלק מחמאות רבות לשר האוצר ומציין כי הוא מביא עמו לבחירות הקרובות תעודת סוף שנה עם "ציונים פנומנליים".

בין ההישגים שמנה פילבר: חברות בקבינט המלחמה שהוביל להישגים דרמטיים ב-7 חזיתות, קפיצת מדרגה היסטורית בקידום הריבונות ביהודה ושומרון, ניהול כלכלה מוצלחת בזמן מלחמה רב-שנתית, והעובדה שפירות מוסדות המגזר – המכינות, ישיבות ההסדר והשירות הלאומי – הפכו ל"בנים היקרים" של החברה הישראלית כולה בעקבות ההקרבה הגדולה בקרבות.

"בנט מתרסק, והם יוצאים לסיבוב אצל קרובי משפחה רחוקים"

מנגד, פילבר מציב מראה מורכבת מול האגף הבורגני. לדבריו, על אף שהם נושאים באלונקה הלאומית ומשרתים כפרטים, כקבוצה הם נותרו ללא מנהיגות מאז שנת 2021. "הם מבולבלים, וחסרי בית פוליטי. הם לא רגילים לזה וזה יוצר אצלם אי שקט, כעסים והאשמות כלפי כולם. כמו ילד מתבגר קלאסי".

פילבר מתייחס גם לניסיונות הקאמבק של נפתלי בנט ומסביר מדוע המציאות טפחה שוב על פניהם של מצביעיו בעבר: "לרגע חשבו לפני שנה על שיקום היחסים עם בנט, והוא אפילו חיזר במרץ אחריהם, לא באמת כמי שרוצה לחזור הביתה, אלא כדי לנסות להביא אותם לביתו החדש. אבל בנט, אחרי האיחוד עם לפיד (צעד אחד רחוק מהם), מתרסק, ועד הבחירות יהפוך לאפיזודה".

בעקבות המצב הזה, פילבר טוען כי "הנשמות התועות" של המגזר יוצאות כעת לסיבוב אצל אלטרנטיבות זמניות בחוץ: "ליברמן? איזנקוט? הנדל וטרופר? כולם קרובי משפחה רחוקים. לא המשהו האמיתי".

ההתפכחות תגיע מבפנים

את הניתוח שלו חותם פילבר בנימה אופטימית ומפויסת, ומעריך כי בסופו של דבר תהליך ההתבגרות המגזרי יוביל להתפכחות פנימית, גם אם הדבר ייקח זמן ויעבור דרך אכזבות נוספות.

"לא ברור לאן זה ייקח אותם", מסכם פילבר ותוהה לגבי העתיד: "איחוד משפחתי חם? התבגרות פוליטית והבנה של מורכבות החברה הישראלית? שותפות עם המסורתיים-המזרחיים שקשה מאוד להם כצאצאי הפולנים האירופאים? נחבק אתכם ונמתין".