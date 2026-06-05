סקר דרמטי: האיש שמצליח לעקוף את נתניהו

סקר חדש חושף את המועמד שלא עוצר, ומצליח לעקוף גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו

הדרמה הפוליטית בצמרת מפת המנדטים מסרבת להירגע, ונראה כי המרוץ לראשות מחנה המרכז - שמאל הופך לצמוד ומותח מתמיד. יו"ר מפלגת 'ישר', חבר הכנסת גדי איזנקוט, ממשיך להפתיע את המערכת הפוליטית כולה ומציג מגמת עלייה עקבית וברורה בסקרים האחרונים, כשהוא נושף ישירות בעורפו של ראש הממשלה לשעבר.

על פי נתוני הסקר האחרון של חדשות 12, מפלגתו של איזנקוט נוסקת לנתון מרשים של 19 מנדטים. הנתון הזה מציב אותו בעמדת זינוק מרתקת מול יו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, שנעצר בסקר הנוכחי על 21 מנדטים.

צמצום פערים דרמטי בתוך חודש

כדי להבין את גודל המהפך הסינופטי במפת המנדטים, כדאי להביט לאחור רק מספר שבועות: לפני כחודש ימים בלבד, הפער בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט עמד על פער דו-ספרתי משמעותי של 11 מנדטים לטובתו של בנט, שנראה היה כי הוא בורח קדימה ומבסס את מעמדו כמוביל המחנה.

אולם, בתוך שבועות ספורים בלבד, המגמה התהפכה לחלוטין. איזנקוט הצליח לשאוב אליו קולות רבים, וכעת הפער בין השניים הצטמק לשני מנדטים בלבד – נתון שנמצא עמוק בתוך טווח טעות הדגימה והופך את הקרב על ההובלה לפתוח לחלוטין.

מהפך בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה

ההפתעה הגדולה של הסקר אינה נעצרת רק בחלוקת המושבים בכנסת, אלא מגיעה גם למימד המנהיגותי והאישי. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט רושם עלייה מרשימה נוספת ומצליח לעקוף את ראש הממשלה המכהן.

בתשובה לשאלה מי המועמד הראוי ביותר להוביל את המדינה, זוכה גדי איזנקוט ל-38% מתמיכת הציבור, בעוד בנימין נתניהו נשאר מאחור ומקבל 35% תמיכה בלבד. נתונים אלו מוכיחים כי הציבור הישראלי מתחיל לראות ברמטכ"ל לשעבר אלטרנטיבה שלטונית ממשית ויציבה לקראת הבחירות הבאות.