"נתניהו עשה טעות פוליטית קשה"

השר הבכיר לשעבר מותח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אתה לא יכול לעשות דבר כזה"

הביקורת הציבורית והפוליטית סביב בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה הבא מגיעה גם מכיוונים בלתי צפויים. השר לשעבר חיים רמון התייחס הבוקר (שישי) לסערה הפרלמנטרית, ומתח ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את המינוי, אותו הגדיר כ"טעות פוליטית קשה".

בראיון שהעניק לאלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', הסביר רמון כי הבעיה המרכזית במינוי נובעת מהקרבה המשפטית והאישית ההדוקה בין עורך הדין לבין ראש הממשלה, דבר שיפגע קשות במעמדו הציבורי של מוסד ביקורת המדינה.

"אני חושב שנתניהו עשה טעות פוליטית קשה", אמר רמון בפתח דבריו. "הנושא של למנות פשוט מעל המקפצה עורך דין שטיפל לך ומטפל לך בכל העניינים מול מבקר המדינה היא טעות פוליטית קשה".

"הוא יהיה מנוע מלדון בנתניהו"

רמון הסביר כי הקשרים המקצועיים של ראבילו עם נתניהו יכבלו את ידיו של המבקר הנכנס בכל הנוגע לחקירת הדרג המדיני הבכיר. "אתה לא יכול לקחת מישהו שיודע את כל הסודות הכי אינטימיים שלך ולהפוך אותו למבקר מדינה", תקף השר לשעבר. "הוא לא יהיה מבקר מדינה טוב בכל מה שקשור לנתניהו, הוא מנוע".

לדבריו של רמון, הפגיעה האמיתית היא בנכס החשוב ביותר של התפקיד – אמון הציבור. "כל כוחו של מבקר המדינה זה בעיקר מעמדו הציבורי, והמקום והתוכן שאפשר לתת לדוחות שלו", הדגיש.

האלטרנטיבה שפוספסה: השופט אלרון

במהלך הראיון טען רמון כי נתניהו יכול היה להשיג את מטרותיו הפוליטיות מבלי לייצר שבר ציבורי כה עמוק, אילו רק היה בוחר בדמות משפטית מוערכת המזוהה עם המחנה הלאומי אך נהנית מקונצנזוס רחב יותר.

"יש לא מעט אנשים שהם מזדהים עם ביבי או קרובים לביבי שאפשר היה למנות אותם לבקר מדינה", ציין רמון והציג דוגמה קונקרטית: "למשל השופט יוסף אלרון. מישהו שבהחלט היה ראוי, והמינוי שלו היה מתקבל בברכה על ידי ציבור רחב מאוד".