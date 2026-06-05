זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת שלח לך תשפ"ו

פָּרָשַׁת שְׁלַח לְךָ (או שלח) היא פרשת השבוע הרביעית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק י"ג, פסוק א' ומסתיימת בפרק ט"ו, פסוק מ"א. החלק המרכזי בפרשה הוא תיאור חטא המרגלים ותוצאותיו.
זמני כניסת ויציאת השבת
ירושלים
כניסת השבת: 18:54. יציאת השבת: 20:10
תל אביב
כניסת השבת: 19:20. יציאת השבת: 20:23
חיפה
כניסת השבת: 19:18. יציאת השבת: 20:29
באר שבע
כניסת השבת: 19:19. יציאת השבת: 20:21
חברון
כניסת השבת: 19:26. יציאת השבת: 20:25
גוש עציון
כניסת השבת: 19:26. יציאת השבת: 20:25
אריאל
כניסת השבת: 19:13. יציאת השבת: 20:26
אילת
כניסת השבת: 19:07. יציאת השבת: 20:19
צפת
כניסת השבת: 19:19 יציאת השבת: 20:27
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