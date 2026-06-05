סקר מנדטים: מכה קשה לנתניהו; איזנקוט נוסק

הטלטלות הפוליטיות של הימים האחרונים, ובראשן סערת הבחירות לתפקיד מבקר המדינה לצד הדיווחים על "שיחת הצעקות" המתוחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מטלטלות את המערכת הפוליטית. סקר מנדטים חדש של עיתון "מעריב", שנערך על ידי 'לזר מחקרים' בראשות ד"ר מנחם לזר ובשיתוף Panel4ALL, חושף כי גוש הקואליציה מאבד השבוע שני מנדטים ויורד ל-50 מנדטים בלבד.

מנגד, גוש האופוזיציה הציונית רושם התחזקות ועולה ל-60 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות שומרות על יציבות ומציגות כוח של 10 מנדטים.

הליכוד עולה, סמוטריץ' קורס

הנתון הדרמטי ביותר בסקר נוגע למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. לאחר שבועיים שבהם הצליחה להתאושש, המפלגה חוזרת לקרוס אל מתחת לאחוז החסימה ונעצרת על 2.6% בלבד.

נפילת הציונות הדתית מורגשת היטב בליכוד, שנהנית ממעבר קולות ישיר ומטפסת ל-25 מנדטים (עלייה של שני מנדטים). עם זאת, ההתחזקות של מפלגת השלטון אינה מצליחה לפצות על ארבעת המנדטים שאיבדה הציונות הדתית, מה שמוביל לירידת הגוש כולו.

בתוך גוש האופוזיציה, רשימת "ביחד" רושמת שבוע מוצלח ועולה ל-23 מנדטים. פילוח הנתונים מראה כי מתוך מנדטים אלו, 16 מגיעים ממצביעי בנט המקוריים, 5 ממצביעי יש עתיד, והשאר ממתלבטים. למרות החששות, האיחודים האחרונים לא פגעו בגוש, שכן קולות שעזבו את "ביחד" חיזקו בעיקר את מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, שמציגה נתון מרשים של 17 מנדטים. גם 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן רושמת עלייה ועומדת על 10 מנדטים.

מפת המנדטים המלאה

הליכוד – 25

ביחד – 23

ישר! – 17

הדמוקרטים – 10

ישראל ביתנו – 10

עוצמה יהודית – 9

ש"ס – 9

יהדות התורה – 7

חד"ש-תע"ל – 6

רע"ם – 4

לא עברו את אחוז החסימה: הציונות הדתית (2.6%), כחול לבן (2.2%), בל"ד (1.8%) ומפלגת המילואימניקים (1.7%).