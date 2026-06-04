לא צריכים טובות מביונסה: נועה קירל מביאה את חו"ל לישראל

כמעט שעתיים של ריקודים, דמעות ומעריצים שקיבלו סוף סוף את "מגיבור לאויב". ביקורת הופעה על הכוכבת שהילדות מעריצות, המבוגרים מעריכים, ושאף ארטיק ממומן לא יצליח להרוס לה את החגיגה

שנה אחר שנה, נועה קירל מתייצבת על הבמה הגדולה ביותר בישראל ומרימה פרויקט שגורם לכולנו לשפשף את העיניים. הפעם היא החליטה להעביר את המופע השנתי שלה בפארק הירקון לאמפי בראשון לציון, וגם הפעם היא לא אכזבה.

בזמנים שבהם כוכבים בינלאומיים נמנעים מלהגיע אלינו, מזל שיש לנו את הגרסה המקומית של ביונסה וטיילור סוויפט – מותג כחול-לבן שלא צריך טובות מאף אחד. קירל מביאה את השואו של חו"ל ישירות לפארק, ובקהל המגוון – שנע בין ילדים קטנים והורים נרגשים לבני נוער ומבוגרים – אפשר היה להבין מיד: היא פשוט הקונצנזוס הכי גדול במדינה.

הפתיחה, הדרמה והקשר הישראלי

ההופעה נפתחה בהצהרת כוונות דרמטית, כשקירל עלתה לבמה בשמלת כלה מרהיבה – אקט פופ קלאסי שמיד הכניס את עשרות האלפים לאווירה. כמעט שעתיים שלמות היא עמדה על הרגליים, רקדה כוריאוגרפיות תובעניות, החזיקה ווקאל יציב והוכיחה מוסר עבודה ומקצוענות שאין להם מתחרים בארץ.

יח"צ

לצד הלהיטים והרקדנים, קירל השכילה לתבל את הערב ברגעים אנושיים ומרגשים. האירוח של אמיליה אטיאס (בזריקת נוסטלגיה מטורפת לילדות של כולנו), סטטיק ואיחוד של כוכבי "כפולה" הרים את הפארק באוויר.

אבל האמת היא? נועה לא באמת צריכה אף אחד. היא וואן-וומן שואו טוטאלי, ישות בימתית כל כך עוצמתית ומגנטית שהיא מסוגלת להחזיק אצטדיון שלם לבדה, בלי למצמץ ובלי להוריד את האנרגיה לשנייה. דווקא בגלל זה, ההחלטה שלה להמשיך ולארח את השמות הכי חמים היא אקט שכולו קלאס. החלוקה הזו של הבמה והחשיפה הפיננסית והאמנותית עם אמנים אחרים, מתוך מקום של פרגון אמיתי ולא מתוך צורך ב"קביים" שיחזיקו את המופע, היא נקודת זכות ענקית לטובתה. זה מחמיא לה כאמנית, זה מראה על ביטחון עצמי פנומנלי, וזה בעיקר הופך את החגיגה של הקהל להרבה יותר עשירה וצבעונית.

רגעי השיא האמיתיים נרשמו דווקא כשהיא הורידה את הקצב: כשהעלתה לבמה את בן זוגה, דניאל פרץ, והקדישה לו שני שירי אהבה רומנטיים, וכשבחרה לחבק את תושבי הצפון בשיר מרגש שלווה בהצגת תמונותיהם על מסכי הענק.



בין מקצוענות יתר לקרינג' ממומן

ועדיין, אי אפשר לדבר על הופעה של נועה קירל בלי לדבר על המכונה המשומנת שעומדת מאחוריה. המקצוענות המטורפת הזו היא חרב פיפיות: יש שיאמרו שהמופע כל כך מדויק, מהונדס ומתוזמן, עד שהוא גובל לעיתים בשיעמום ומאבד את התחושה האורגנית, ה"אמיתית".

הדוגמה המובהקת לכך הייתה גם רגע הקרינג' הבולט של הערב. במהלך השיר "הכי יפה כשטעים לך", קירל "פתחה שולחן" על הבמה עם חברים (ביניהם כוכב הרשת עדן דניאל גבאי) שהציג ערימות של צ'יפס וג'אנק פוד. קירל, ששומרת על כושר שיא, כמובן לא נגעה באוכל ורק קינחה בנגיסה בארטיק מגנום כחלק מתוכן ממומן בוטה. זה הרגיש מסחרי ומנותק, אבל בעצם – למי אכפת? ההופעה כל כך טובה ומקצועית, ואם המסחור הזה הוא מה שמממן פירוטכניקה ותאורה ברמה של לאס וגאס, הקהל לגמרי זורם עם זה.

רגע הפיצוי של המעריצים

אם היה חסר למישהו קצת רגש "אמיתי", הוא קיבל אותו בביצוע לבלדה "מגיבור לאויב". מדובר בשיר שהמעריצים השרופים מתחננים כבר שנים לשמוע בלייב, וההחלטה של קירל להכניס אותו סוף סוף לפלייליסט הייתה מתנה טהורה לקהל. זה היה אחד הרגעים האהובים והחזקים בערב, שהוכיח שלקירל יש קטלוג עמוק שמצליח לגעת בלב.

אם יש הופעה ששווה לקנות לה כרטיס - זו ההופעה של קירל

נועה קירל היא מודל לחיקוי עבור דור שלם של ילדות ונערות שרוצות להיות כמוה, ויש להן המון מה ללמוד ממנה על התמדה, אמביציה ומקצוענות. היא הראתה לנו שוב שגם בתנאים הכי קשים ובזמנים מורכבים, התרבות הישראלית יכולה לספק שואו בקנה מידה עולמי. אנחנו צריכים לחגוג, וקירל מספקת לנו את החגיגה המושלמת. אז אם לא הספקתם השנה - תשריינו כרטיסים לשנה הבאה.