המהלך של בנט נחשף: "הוא ביקש להיפגש איתי"

יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, חשף כי בתקופה האחרונה יו״ר ביחד ביקש להיפגש איתו, אך הפגישה לא יציאה לפועל, כך דיווח הערב (חמישי) ארי קלמן ב-i24news.

בדבריו טען גפני: "פנה אלי לפני כמה חודשים כמה מהם שרוצים לשבת איתי, כמה מהם שמדברים בחוץ שלא לתת ללומדי תורה. עם כאלה שהיו פעם בציונות הדתית ואח״כ התחברו ליאיר לפיד. הם עשו חשבון שאולי כדאי ללכת איתנו אחרת לא יהיה להם כלום. אבל אז הם מדברים נגד עולם התורה בחוץ".

עוד הוסיף גפני: "שאלו אותי אם פירקת את הגוש. הודעתי שאנחנו לא נמצאים בגוש יותר. אנחנו בגוש של לומדי תורה".