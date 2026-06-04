מבזקים
סרוגים

המהלך של בנט נחשף: "הוא ביקש להיפגש איתי"

בנט מנסה להרכיב קואליציה עתידית? חבר הכנסת מהקואליציה חשף כי ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, רצה להיפגש איתו

י"ט סיון התשפ"ו
המהלך של בנט נחשף: "הוא ביקש להיפגש איתי"
נפתלי בנט צילום: אבשלום ששוני / פלאש90

יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, חשף כי בתקופה האחרונה יו״ר ביחד ביקש להיפגש איתו, אך הפגישה לא יציאה לפועל, כך דיווח הערב (חמישי) ארי קלמן ב-i24news.

בדבריו טען גפני: "פנה אלי לפני כמה חודשים כמה מהם שרוצים לשבת איתי, כמה מהם שמדברים בחוץ שלא לתת ללומדי תורה. עם כאלה שהיו פעם בציונות הדתית ואח״כ התחברו ליאיר לפיד. הם עשו חשבון שאולי כדאי ללכת איתנו אחרת לא יהיה להם כלום. אבל אז הם מדברים נגד עולם התורה בחוץ".

עוד הוסיף גפני: "שאלו אותי אם פירקת את הגוש. הודעתי שאנחנו לא נמצאים בגוש יותר. אנחנו בגוש של לומדי תורה".

נפתלי בנט משה גפני חוק הגיוס

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה