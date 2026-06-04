גיא הוכמן חושף: "אני ועדן גולן מתחרים על אותו מקום"

בריאיון לסרוגים, גיא הוכמן וניקול מדברים על החזרות האינטנסיביות לרוקדים עם כוכבים, הדינמיקה המצחיקה ביניהם והסיבה שבגללה הוכמן הסכים להשתתף דווקא בפורמט הזה אחרי שנים של ירידות על ריאליטי - וגם על המתמודדת שלדבריו "מתחרה איתו על אותו מקום": עדן גולן

גיא הוכמן כבר הספיק לצחוק כמעט על כל תוכנית ריאליטי אפשרית - ולכן כולם הופתעו לגלות שהוא בעצמו מצטרף לרוקדים עם כוכבים. אבל מבחינת הוכמן, יש סיבה טובה למה דווקא הפורמט הזה הצליח לשכנע אותו.

צפו בראיון של גיא הוכמן וניקול לסרוגים

ראיון לסרוגים

"אם כבר ריאליטי אז רוקדים", הוא הסביר בריאיון משותף עם הרקדנית ניקול. "פה אני לא צריך עכשיו להיכנס ללכלוכים ולדבר על אנשים. בסוף יום אני חוזר לילדים ולאישה שלי - וזה היה לי הכי חשוב".

"למה אני צריך לרזות?"

אחד הרגעים הכי מצחיקים בריאיון הגיע כשניקול ניסתה להסביר איך הריקודים "משדרגים את החיים". "עמידה יותר טובה", היא אמרה, ואז הוסיפה: "להרזות קצת". הוכמן מיד קפץ: "למה אני צריך לרזות?!"

משם השיחה הפכה לקרב עקיצות, כשגיא מתלונן שהיא קוראת לו שמן מול המצלמות - והיא בעיקר נהנית לראות אותו מסתבך.

"היא המפקדת פה"

למרות כל הצחוקים, נראה שהשניים דווקא מסתדרים מצוין בחזרות. "היא החזקה בקשר", הוכמן הודה. "היא אומרת לי מה לעשות". ניקול מיד זרמה איתו: "וטוב לו שמקשיבים לי". גם גיא לא התווכח יותר מדי: "אני זורם. טוב לי שאומרים לי מה לעשות".

לדבריהם, המטרה היא לא להפוך את הוכמן לרקדן "קלאסי", אלא לקחת את האישיות המשוגעת שלו ולהכניס אותה לרחבה. "אנחנו לא מנסים להפוך אותו למישהו אחר", ניקול אמרה. "אנחנו לוקחים את הוכמן ומעלים אותו למקסימום".

גיא הוכמן צילום: גיא הוכמן בראיון לסרוגים

"מה לא גברי? הכול"

כשנשאל מה הדבר הכי "לא גברי" שניקול גרמה לו לעשות, הוכמן פשוט התפוצץ מצחוק. "מה לא?", הוא ענה. "כל התנועות ידיים האלה". הוא אפילו סיפר שלפעמים הוא מנסה "להחזיר קצת גבריות" באמצע החזרות: "אני רוצה לפתוח קצת שערות בחזה - והיא אומרת לי - סגור, סגור"

אבל מבחינתו, שום דבר כבר לא באמת מביך אותו. "אם צריך לעלות עם נצנצים - נעלה עם נצנצים", הוא אמר. "יש דברים שחסרים לי בחיים, אבל ביטחון עצמי לא חסר לי".

"אנחנו לא מרחמים עליו"

ניקול גם הודתה שהיא ממש לא עושה לו הנחות בחזרות. "אני לא מרחמת עליו", היא אמרה בלי להתבלבל. והוכמן? דווקא אהב את זה: "גם לא צריך לרחם עליי". לדבריהם, למרות כל הצחוקים, הם עובדים מאוד קשה - ואפילו מתחילים להאמין שהם יכולים להפתיע.

"אני ועדן גולן מתחרים על אותו מקום"

לקראת סוף הריאיון הוכמן כבר התחיל לצחוק גם על התחרות עצמה - ועל עדן גולן, שנחשבת לאחת המתמודדות החזקות בעונה אחרי שקיבלה את אחד הציונים הגבוהים ביותר.

"כולם אומרים אנדרדוג - אבל אני ועדן גולן מתחרים על אותו מקום", הוא צוחק.

"הרגשתי הכי זקן בעולם"

לקראת סוף הריאיון ניקול סיפרה מה הייתה התגובה הראשונה שלה כשפגשה את הוכמן. "אמרתי לו 'וואי, גדלתי עליך', היא צחקה. הוכמן מיד נלחץ: "הרגשתי הכי זקן בעולם".

אבל נראה שגם פער הגילים והאנרגיות ההפוכות ביניהם רק מוסיפים עוד יותר צבע לזוג הזה - שכבר עכשיו מסתמן כאחד הזוגות הכי מצחיקים ומופרעים בעונה.