"הוא מיני גיא הוכמן": הוכמן חושף איזה בן ירש ממנו את השטויות

בריאיון לסרוגים, גיא הוכמן מספר איך הילדים שלו מגיבים להשתתפות שלו ב־רוקדים עם כוכבים, חושף איזה מהבנים כבר הפך ל,מיני גיא הוכמן" בבית - ומספר על ההבדל המשעשע בין רום הרגוע לבין עוז ש"לא רואה בעיניים", עושה בלאגן ומסתובב כל היום מרוח בשוקולד

גיא הוכמן רגיל להצחיק מדינה שלמה - אבל בריאיון החדש שלו לקראת רוקדים עם כוכבים, דווקא הסיפורים על הילדים שלו גנבו את ההצגה.

כשנשאל אם יש אחד מהילדים שלו שהוא כבר מזהה אצלו את הצד הסטנדאפיסטי והכאוטי שמוכר ממנו, הוכמן לא התלבט אפילו לשנייה: "עוז. חד משמעית. זה מיני גיא הוכמן".



צפו בראיון של גיא הוכמן לסרוגים

ראיון לסרוגים

"הוא כולו מרוח בשוקולד"

לדבריו, כבר עכשיו אפשר לראות שהבן הקטן שלו לגמרי לא רואה בעיניים. "הוא הולך וכל הפרצוף שלו שוקולד", הוכמן צחק. "כולו בלאגן". הוא סיפר שיש הבדל ענק בין שני הילדים שלו: "שמיים וארץ".

לידת בנו - עוז צילום: (צילום מסך מתוך אינסטגרם)

"הגדול זה חילי טרופר, הקטן זה בן גביר"

בזמן שהבן הגדול, רום, רגוע ומאופק יותר - הקטן, עוז, מגיע עם אנרגיה אחרת לגמרי. "רום זה חילי טרופר", הוכמן צחק, "ועוז? בן גביר".

לדבריו, עוז פשוט "לא רואה בעיניים", עושה בלאגן בבית ומגיע עם אנרגיה שמזכירה לו מאוד את עצמו.

"הם רואים את אבא רוקד"

הוכמן סיפר שגם הילדים כבר לגמרי בתוך הטירוף של "רוקדים עם כוכבים", וצופים בסרטונים מהחזרות. "אני מראה להם קטעים", הוא אמר, "והם ממש מתרגשים מזה".



למרות הלו"ז העמוס של החזרות והצילומים, נראה שמבחינתו הדבר הכי חשוב הוא עדיין לחזור בסוף היום הביתה לילדים ולאישה. את גיא הוכמן וניקול תוכלו לראות בערב הבכורה השלישי והאחרון של רוקדים עם כוכבים, שישודר בשבת בקשת 12.

