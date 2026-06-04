שרה נתניהו תחת מתקפה קשה: "עפה צלחת במשרד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (חמישי) לשר הביטחון ולרמטכ"ל על החלטתו למנות את תת-אלוף גיא מרקיזנו לתפקיד מזכירו הצבאי.

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע כתב כי " מרקיזנו שימש כמזכירו הצבאי של גלנט ולאחר מכן של כ”ץ, ובמהלך השנים שמר על מקצועיות וענייניות. הוא גבר על תא”ל ברק חירם, שהרזומה המבצעי שלו מרשים יותר ושנהנה מהערכתו של נתניהו ותמיכת הרמטכ״ל זמיר. עם זאת, ייתכן שהעובדה שמרקיזנו מכיר היטב את התפקיד ואינו נדרש לתקופת חפיפה ממושכת, דווקא בתקופה ביטחונית ומדינית רגישה כל כך, היא שהכריעה את הכף".

בתגובה, יהושוע חטף אש ברשת, במיוחד על רקע הדיווחים כי שרה, רעייתו של ראש הממשלה נתניהו, התערבה באופן אישי במינוי.

העיתונאי עינב שיף התייחס לכך וכתב: "מעניין אם כשהאודישן אצל שרה נתניהו מוצלח אז המסך מתרומם או שפשוט עפה צלחת", עוד היא הוסיפה: "ב"הכריעה את הכף" הכוונה לכף שהייתה עפה במעון ראש הממשלה אם הוא לא היה מקבל את התפקיד".

בתגובה, רבים תקפו את יהושוע, טענו כי הוא "שופר" בכך שהוא מנסה לחפות על המעשה של שרה נתניהו.