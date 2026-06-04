"למה הנעל הזאת לא תומכת בכלל?": פרידה מסתבכת על הרחבה

בריאיון לסרוגים, פרידה עוזיאל פותחת הכול על החזרות האינטנסיביות לרוקדים עם כוכבים, ומודה שהמציאות הרבה יותר קשה ממה שחשבה. מהבכי באמצע האימונים, דרך הסיבובים והעקבים שמוציאים אותה מאיזון, ועד התמיכה של הרקדן בוריס - פרידה חושפת מה באמת קורה מאחורי הקלעים של הרחבה

פרידה עוזיאל כבר רגילה לבמות, מצלמות ואור זרקורים - אבל נראה שהחזרות לרוקדים עם כוכבים הצליחו לשבור אפילו אותה.

מי שהגיעה למקום השני באח הגדול והמשיכה לקריירת מוזיקה עם השירים "לא אכפת לי" ו"ילדה מבורכת", מצטרפת העונה לתחרות לצד הרקדן החדש בוריס. למרות שהיא רגילה להופיע מול קהל ולזוז על במה, פרידה מודה שהעולם של הריקודים הסלוניים הרבה יותר אינטנסיבי, מדויק ומתיש ממה שחשבה לפני שנכנסה לתוכנית.

צפו בראיון של פרידה לסרוגים

ראיון לסרוגים

"זה היה חלום ילדות שלי"

כשנשאלה למה בכלל החליטה להגיע לתוכנית, פרידה סיפרה שזה משהו שליווה אותה במשך שנים. "מאוד התרגשתי. זה היה חלום ילדות שלי", היא אמרה. "הייתי רואה את התוכנית בעיניים נוצצות, ופתאום אני בתוך זה".

לדבריה, בתור ילדה היא תמיד הסתכלה על הזוגות ברחבה בהערצה, אבל רק כשהתחילה את החזרות בעצמה היא הבינה כמה עבודה באמת עומדת מאחורי כל ריקוד שנראה קליל על המסך.

"יש פה הרבה מתמטיקה"

למרות שהיא זמרת שמאוד אוהבת תנועה וריקוד, פרידה הודתה שהעולם של הריקודים הסלוניים שונה לגמרי ממה שהכירה. "זה לא אותו דבר", היא הסבירה. "יש פה הרבה טכניקה, הרבה מדע, הרבה מתמטיקה מאחורי הדברים. זה לא לרקוד בבית עם חברות".

גם בוריס הודה שהקושי מתחיל דווקא מהצעדים הכי בסיסיים: "אפילו לוק סטפס וברים בסיסיים בצ'ה צ'ה". ופרידה מיד צחקה: "הדברים הבסיסיים הכי קשים לי". לדבריה, אחד הדברים שהכי הפתיעו אותה זה כמה צריך לחשוב תוך כדי תנועה - על יציבה, קצב, שיווי משקל, ידיים, רגליים והבעות פנים - הכול באותו רגע.

"למה עשו את הנעליים האלה בכלל?"

בהמשך הריאיון פרידה חשפה שהתנועה שהכי שוברת אותה היא דווקא הסיבובים. "סוויוולים", היא אמרה. "זה סיבוב כזה שצריך בו בלנס, וממש קשה לי לשמור על שיווי משקל".

אבל מי שגנבו את ההצגה היו דווקא נעלי הריקוד, שמהן היא ממש לא התלהבה. "עם הנעליים האלה שזה בלי סוליה, רק עקב… למה שיעשו דבר כזה? למה לא לשים נעל שתומכת?"

פרידה צילום: פרידה עוזיאל (צילום: אלון דניאל)

"ברור שבכיתי"

כשנשאלה אם כבר יצא לה לבכות בחדר החזרות, פרידה ענתה בלי לחשוב פעמיים: "ברור. מלא". לדבריה, יש רגעים שבהם העומס הפיזי והלחץ פשוט מתפוצצים באמצע החזרה.

בוריס סיפר איך הוא מתמודד עם הרגעים האלה: "אני נותן לה רגע, שואל מה שלומה, בא לקראתה, מרים אותה - ואז מתחילים עוד פעם". ופרידה מיד החמיאה לו בחזרה: "האמת? הוא מאוד סבלני". השניים סיפרו שהם מסתדרים טוב מאוד בינתיים, ופרידה אפילו צחקה על עצמה: "אני בן אדם מאוד סבבה, לא קשה להסתדר איתי".

"אין לי זמן להחליף חיתולים"

גם כשעלתה השאלה על אימהות וזוגיות, פרידה נשארה הכי כנה שיש. "אם תביאי לי עכשיו תינוק אני מסתדרת", היא צחקה, "אבל כרגע יש לי רוקדים על הראש".

לדבריה, התקופה הזאת כל כך אינטנסיבית שאין באמת מקום לעוד משהו בלו"ז: "אין לי זמן לשאוב ולהחליף חיתולים. אולי אחרי העונה".

ערב הבכורה השלישי של רוקדים עם כוכבים, מוצ"ש בקשת 12