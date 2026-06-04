עופר וינטר תופס צד בפרשת נעם סולברג

תת-אלוף במיל' עופר וינטר, לשעבר מפקד חטיבת גבעתי ואוגדת עזה, מגיב היום (חמישי) בזעזוע עמוק למעשי הוונדליזם והפריצה שביצעו אמש עשרות קיצוניים חרדים בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג.

במילים חריפות ונוקבות במיוחד, שלא מותירות מקום לספק, תקף הקצין הבכיר לשעבר את הפורעים, השווה את דפוסי פעולתם לארגוני חבלה, והזהיר מפני השלכות הרסניות והיעדר הרתעה מצד רשויות החוק במדינה.

"אוי לבושה!", פתח וינטר את דבריו הזועמים. "חבורה אנטי-יהודית, עבריינית ואלימה, החליטה פעם נוספת להתנהל כמו טרוריסטים – והפעם פרצו העבריינים לביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נעם סולברג".

"חייבת להיות הרתעה דרמטית"

וינטר, המזוהה עם המגזר הדתי-לאומי, הבהיר כי המעשים הללו מהווים חציית קו אדום מוחלטת שאין לעבור עליה לסדר היום, וכי התגובה הציבורית והמשפטית חייבת להיות קשה ובלתי מתפשרת.

"צריך לפעול בנחישות, בחומרה, ולזרוק אותם לכלא לכמה שנים", דרש תא"ל במיל' וינטר מגורמי אכיפת החוק. "חייבת להיות הרתעה! לא הכל מותר, יש דברים שלא עושים! יש גבול!".

אזהרה מפני שפיכות דמים

את דבריו חתם וינטר בתחזית קודרת ומבהילה לגבי עתיד השיח והאלימות הפוליטית בישראל, אם המערכת המשפטית והמשטרתית לא תתעורר ותשית עונשים כבדים על המעורבים בהתפרעויות.

"גורמי האכיפה חייבים להבין שאם לא תהיה ענישה דרמטית – זה יסתיים ברצח", סיכם וינטר נחרצות, בקריאה דחופה לעצור את כדור השלג בטרם יישפך דם.