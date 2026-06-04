עמית סגל מציין בהתרגשות: "היום לפני 20 שנה בדיוק"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, פרסם היום סרטון ברשתות החברתיות השונות, בו הוא ציין יום מרגש: "היום לפני 20 שנה בדיוק"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, בישר לעוקביו כי היום (חמישי) הוא מציין 20 שנה לזמן שהוא מככב במסכי הטלוויזיה בתפקידו כעיתונאי.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות השונות, סגל אסף מקבץ סרטונים מראשית דרכו, בהם הוא מככב. תחת הסרטון כתב: "היום זה עשרים שנה שאני על המסך שלכם".

סגל החל את דרכו העיתונאית בגיל 17 ככתב חינוך במקומון "כל העיר". בשנת 2000 התקבל לגלי צה"ל ושירת ככתב תקשורת ולאחר מכן ככתב בכנסת.

לאחר מכן עבר לעבוד בחברת החדשות של ערוץ 2 ככתב הפוליטי שלהם. בשנת 2013 הוא מונה לפרשן הפוליטי של חברת החדשות במקום רינה מצליח.

סגל נחשב לאחר הפרשנים והכתבים המובילים בישראל, עם כמיליון עוקבים ברשתות החברתיות השונות שלו והוא חתום על לא מעט חשיפות פוליטיות משמעותיות לאורך השנים.