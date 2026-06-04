מרדכי דוד מסתבך עם אהרן ברק

לבקשת הפרקליטות, מרדכי דוד, נחקר בשבוע שעבר באזהרה בפרשת חסימת רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, כך דווח היום (חמישי) אביעד גליקמן.

על פי הדיווח, דוד חשוד בהסגת גבול, פגיעה בפרטיות, התנהגות העלולה להפר את שלום הציבור. בפרקליטות יחליטו בשבועות הקרובים אם להגיש נגדו כתב אישום, כאשר במערכת אכיפת החוק יש מי שסבור כי ישנן מספיק ראיות להגשת כתב האישום. החלטה סופית תתקבל על ידי הפרקליטות.

נזכיר כי לאחר התקרית, רבים תקפו את דוד בטענה כי ברק הוא אדם מבוגר, ניצול שואה, וכי מדובר במעשה לא ראוי. מרדכי עצמו מסר לאחר מכן: "אני מתנצל שלא חסמתי את אהרן ברק יותר פעמים".