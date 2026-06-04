אבל בציונות הדתית: הרב יעקב צ'רבוניץ הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: עולם התורה והחינוך של הציונות הדתית נפרד מאחת הדמויות המוכרות והאהובות עליו. הרב יעקב מנחם צ'רבוניץ ז"ל, מוותיקי הר"מים המיתולוגיים בישיבת בני עקיבא נחלים, הלך לעולמו והותיר אחריו משפחה ענפה ודורות רבים של תלמידים שנתקשרו אליו לאורך השנים.

הבשורה התקבלה בקרב בוגרי הישיבה ומכריו הרבים בכאב עמוק. בהודעה רשמית מטעם המשפחה שפורסמה שעות ספורות לאחר פטירתו נכתב: "בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של אבינו מורנו, סבנו ואחינו, עטרת ראשנו, יעקב מנחם צ'רבוניץ ז"ל, בן ר' שמואל יהודה ז"ל".

צוואת הצניעות: ללא תארים מופלגים

הרב צ'רבוניץ ז"ל, שהיה מוכר כאמור כדמות חינוכית דומיננטית ואהודה בקרב בני הנוער שלמדו בנחלים, שמר על מידת הענווה והצניעות שאפיינה אותו כל חייו גם בדרכו האחרונה.

בני המשפחה הדגישו בהודעתם כי על פי רצונו האישי ובקשתו המפורשת, לא נכתבו על גבי מודעת האבל שום תארים מופלגים, תארים תורניים או שבחים לזכרו. על מודעת האבל חתומות משפחות צ'רבוניץ, יונגשטיין, חרות, שאר יישוב, ירחי, מי-נדב ואראל, לצד נכדיו וניניו הרבים הממשיכים את דרכו.

מסע הלווייתו של הרב צ'רבוניץ ז"ל ייצא הערב (חמישי) בשעה 18:30 מבית הלוויות סגולה בפתח תקווה, שם ייטמן. בני המשפחה האבלה יישבו שבעה במהלך הימים הקרובים בביתו, ברחוב היבנר שבפתח תקווה.