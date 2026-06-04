שימו לב: משטרת ישראל בהודעה חשובה לציבור

המשטרה שלחה היום הודעה לאלפי ישראלים, ובה היא הזהירה אותם שלא יפלו קורבן לפייק ניוז שנשלח אליהם

משטרת ישראל פנתה היום (חמישי) בהודעה לציבור, ובה היא הודיעה לו כי בשעות האחרונות מתקבלות הודעות לניידים של נהגים שמודיעים על עבירת תנועה שביצעו לכאורה, בצירוף קישור לתשלום הדו"ח.

חשוב להדגיש כי מדובר בהודעת כזב (פייק ניוז). ככל ועולה ספק בקבלת ההודעה, יש להיכנס לאיזור האישי באתר הממשלתי ולוודא קיום דו"חות תנועה. מצ"ב הקישור.

בהודעה עצמה נכתב כי הנהג תועד עושה עבירת תנועה ונהיגה במהירות 57 קמ"ש באוזר מוגבל ל-50 קמ"ש, בנוסף המתחזים הוסיפו לינק אשר ככל הנראה מוביל לאתר זדוני לגניבת פרטי אשראי או פרטים אישיים אחרים לצורך פישינג עתידי.

בסוף אותה הודעה הוסיפו המתחזים "מדיניות תשלום" המאפשרת קבלת הנחות, ככל הנראה כדי לגרום למי שקיבל אותה להאמין שהיא אמיתית.