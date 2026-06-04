התנאי של מנסור עבאס לריצה משותפת: "אל תקראו לי ככה"

אחרי שראשי המפלגות הערביות הכריזו על נכונות עקרונית לרוץ יחד בבחירות הקרובות, מתברר כי הרשימה המשותפת עדיין רחוקה מאוד מגיבוש סופי. על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', לקראת המפגש המכריע שייערך היום (חמישי) בנצרת בין ראשי הסיעות, נחשפים סלעי המחלוקת הגדולים והמורכבים שמציבים סימני שאלה סביב סיכויי הצלחת המשא ומתן בין רע"מ לבין יתר מרכיבי המשותפת – חד"ש, תע"ל ובל"ד.

הסוגיה הראשונה והסבוכה ביותר שנמצאת כרגע על שולחן הדיונים היא שאלת אופי האיחוד הטכני ביום שאחרי הבחירות. בעוד שכלל המפלגות מסכימות על עצם הריצה המשותפת תחת פתק אחד כדי לעבור בבטחה את אחוז החסימה, הוויכוח האמיתי נוגע לחופש הפעולה הפוליטי לאחר פתיחת הקלפיות.

יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, מעוניין לשמר לעצמו מרחב תמרון מלא לחבור לקואליציה עתידית, מתוך כוונה להחליף את הממשלה הקיימת. עבאס דורש שיתר השותפות לא יצטרפו אליו בהכרח, אך גם שלא ישמשו מולו כאופוזיציה לוחמנית "על מלא". בנוסף, עבאס מציב דרישה חסרת תקדים: לעגן בהסכם כי יתר מרכיבי הרשימה לא יוקיעו אותו ולא יכנו אותו בתואר "בוגד" אם יבחר להצטרף לממשלה. בחד"ש, תע"ל ובל"ד לא צפויים לקבל את התנאי הזה בקלות, במיוחד אם יהיה מדובר בממשלת ימין מובהקת.

הקרב על ההובלה: מי יעמוד בראש?

מחלוקת עמוקה נוספת נוגעת לשאלת המנהיגות והזהות של מי שיוביל את הקמפיין וימוקם במקום הראשון ברשימה המאוחדת. בכל מערכות הבחירות הקודמות שבהן רצו המפלגות יחד, היה ברור כי תנועת חד"ש היא הכוח המוביל והיו"ר לשעבר איימן עודה עמד בראש. אלא שהפעם, שאלת ההובלה נפתחה לחלוטין.

עבאס שואף לראות את עצמו כראש הרשימה המשותפת החדשה, ומציג לכך נימוקים כבדי משקל. בבחירות האחרונות רצה רע"מ לבדה והשיגה מספר מנדטים זהה לאיחוד של חד"ש ותע"ל, וגם בסקרים הנוכחיים היא נשמרת כמפלגה הגדולה ביותר ברחוב הערבי. מעבר לכך, בסביבת עבאס מבהירים כי משותפת בראשותו תהנה מלגיטימציה ציבורית ופוליטית רבה יותר בקרב המפלגות הציוניות, מאחר שהוא נתפס בעיניהן כדמות מתונה ופחות כ"סדין אדום".

חלוקת העוגה: מי יקבל וכמה?

מאבק המנהיגות קשור גם לסוגיית חלוקת המקומות וסידור המנדטים בתוך הרשימה. בעבר זכתה חד"ש לנתח הארי של המקומות הריאליים, אך כעת יחסי הכוחות השתנו והדרישות של רע"מ עלו בצורה משמעותית.

לאור כוחה הפוליטי הנוכחי, עבאס דורש לקבל עבור אנשיו שיבוץ של קרוב למחצית מהמקומות הריאליים ברשימה המשותפת. מנגד, שלוש המפלגות האחרות – חד"ש, תע"ל ובל"ד – אינן מוכנות להצטמצם ולהסתפק במה שהן מגדירות כ"פירורים". הדיונים בנצרת צפויים להיות מתוחים במיוחד, כאשר כל צד ינסה למקסם את הישגיו בטרם ייסגרו הרשימות.