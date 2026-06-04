הרשת סוערת: טלי גוטליב שוקלת "לנטוש" את הליכוד?

חברת הכנסת טלי גוטליב, עוררה סערה ברשת כאשר גולשים תהו האם הודעתה האחרונה רומזת על האפשרות כי היא תערוך ממפלגת הליכוד

חברת הכנסת טלי גוטליב, מעוררת סביבה לא מעט סערות בתקופה האחרונה. נזכיר כי לפני מספר שבועות, היועמ"שית הודיעה על כוונתה להגיש כתב אישום נגדה, לאחר שחשפה זהותו של עובד בשב"כ, בן זוגה של שקמה ברסלר.

היום (חמישי) התחוללה סערה נוספת לאחר שחבר הכנסת אליהו רביבו שחרר סרטון קמפיין חריף וישיר המכוון נגד חברתו לסיעה, טלי גוטליב, ונגד מה שהוא מכנה "תופעת הקיצוניות" במפלגה.

גוטליב מצידה הגיבה לכך ומסרה: "לבוחרי הליכוד הימניים החכמים והנבונים. תודה לתמיכתכם הגורפת בי. כצפוי מושקעים כספים לפירסומים הזויים נגדי אך לשמחתי התמיכה בי נשענת על הובלתי את ערכי הימין החזק והבלתי מתפשר!

רה״מ נתניהו בעצמו הודה לי על נאמנותי לליכוד ואף סביבתו ערכה סקר שקבע כי לו הייתי רצה במפלגה חדשה בראשותי הייתי מקבלת חמישה מנדטים לפחות! אך אינני חושבת על טובתי אלא על טובת מחנה הימין. בלי ליכוד חזק נאבד חלילה את השלטון. אני מובילת כח חזק בליכוד במאבק צודק נגד שלטון הפקידים ונגד רדיפת הימין בידי מערכת המשפט".

עוד מסרה גוטליב: "בעזרת ה׳ מיקומי בצמרת רשימת הליכוד תחזק עד מאד את מפלגת הליכוד ותהווה כח אלקטורלי כפי שברור לסוקרים השונים. הציבור נחרד מעסקנות ודילים. הציבור שעליו אני סומכת מאד יבחר רשימה ימנית חזקה למען עם ישראל בארץ ישראל מתוך נאמנות לתורת ישראל. הליכוד איננה מפלגת מרכז בינונית ומנומסת.

הליכוד היא מפלגת ימין שבוחריה דורשים משילות ימנית עוצמתית. ובאשר לממלכתיות? בוחרי הימין דורשים לדאוג לממלכה לעוצמתה ולחוסנה. ‏כך אעשה כה יהא ה׳ בעזרי ובעזרינו. ‏ולכל רוחשי הרעות אזכיר כי רבות מחשבות בלב איש ועצת ה׳ היא תקום".

תגובות הגולשים לכך התפלגו, חלקם בחרו לחזק את גוטליב ואף איחלו לה שתחליף את יריב לוין בתפקידו כשר המשפטים, אך מנגד היו פעילי ליכוד שתהו האם דבריה אלו של גוטליב, הם הצהרת כוונות המעידים על כך שהיא בודקת אופציות על הקמת מפלגה עצמאית חדשה ו"עריקה" מהליכוד.