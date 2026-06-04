תחזית קשה לנתניהו: "היום הזה הולך ומתקרב"

ההצבעה הדרמטית שנערכה אמש במליאת הכנסת לבחירת מבקר המדינה הבא, עו"ד מיכאל ראבילו, ממשיכה לחולל סערה פוליטית רחבה. מוקד הביקורת הציבורית והפרלמנטרית מופנה לקואליציה, בעקבות תיעוד ההצבעות של חברי כנסת מהליכוד מאחורי הפרגוד – צעד שגרר טענות קשות על פגיעה חמורה בעיקרון חשאיות ההצבעה.

בפאנל הפרשנים של רדיו 103FM התייחס לסוגיה היועץ האסטרטגי נבו כהן, שמתח ביקורת חריפה ובלתי מתפשרת על ההתנהלות בתוך המשכן, וטען כי האירוע הנוכחי אינו עומד בפני עצמו אלא משתלב בהקצנה רחבה בהרבה בזירה הציבורית והפוליטית.

"אני לא יודע ספציפית מה יקרה", אמר כהן בפתח דבריו בנוגע לעתיד המערכת. "הדברים ילכו ויקצינו מדי שבוע אבל אל לנו להתפלא. ברגע שעם ישראל נשחט בשבעה באוקטובר ופטרו חרדים מגיוס, אז בסוף אתה רואה חרדים משתוללים מול בית של שופט עליון".

"הח"כים מתנהגים אליו כאילו הוא מלך"

כהן המשיך בקו התוקפני וקשר ישירות בין היעדר לקיחת האחריות של הדרג המדיני על מחדלי המלחמה, לבין הזלזול, לתפיסתו, במוסדות השלטון ובשומרי הסף כפי שבא לידי ביטוי בהצבעה אמש.

"כשעם ישראל נשחט בשבעה באוקטובר וראש הממשלה לא לוקח אחריות אלא מטיל אותה על כולם חוץ ממנו, אז לא נתפלא שח"כים מהליכוד בוחרים לבקר את המדינה", תקף היועץ האסטרטגי. "יש מלך בישראל, צד אחד במפה מאמין שהוא מלך ישראל והח"כים שלו מתנהגים אליו כאילו הוא מלך ישראל".

ביום שאחרי: "מישהו מבפנים יראה איך נראו ימי נתניהו"

לסיום, העריך כהן כי תרבות הפחד וחוסר האמון שמובילה לאירועים כמו פיקוח וצילום פתקים מאחורי הפרגוד, תתפוצץ בסופו של דבר החוצה ביום שבו תסתיים כהונתו של ראש הממשלה הנוכחי.

"אחרי שנתניהו יפרוש או יופרש או יסיים את חייו הפוליטיים, מתישהו מישהו מתוך הליכוד יראה איך נראו ימי נתניהו מבפנים", סיכם כהן נחרצות לגבי עתיד המפלגה, וחתם באזהרה לקראת הבאות: "היום הזה הולך ומתקרב".