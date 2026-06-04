חני נחמיאס תוקפת: "זו חוצפה לבקש ממני דבר כזה"

השחקנית והיוצרת חני נחמיאס מתייחסת לראשונה לסערה הציבורית שעורר הריאיון שהעניקה לאחרונה לערוץ 14, ומספרת על שינוי העמדות העמוק שחוותה בעקבות אירועי השביעי באוקטובר. בריאיון מיוחד לרשת i24NEWS, נחמיאס הודפת את הביקורת שהופנתה כלפיה על עצם הבמה שבחרה, ומאשימה את המבקרים בניסיון להשתיק קהלים שלמים.

"אני חושבת שדווקא הריאיון בערוץ 14, שעשה פתאום כותרות ורעש, הביא דווקא איזו חני דעתנית, שזה בעצם דבר שהיה בי תמיד", הסבירה נחמיאס. לדבריה, גלי ההדף לא הגיעו בעקבות התוכן עצמו, אלא עוד משלב הפרומו: "הבום העל-קולי התפוצץ בכלל לא מהריאיון, אלא מהפרומו. 'איך היא העזה לבחור בפלטפורמה הזו?'. החוצפה לבקש ממני להדיר את הקהל הזה, רק בגלל דעתו הפוליטית, היא לא נתפסת".

באדיבות i24NEWS

נחמיאס ביקשה להדגיש את החשיבות והלגיטימיות של צופי הערוץ, וקישרה זאת ישירות לתרומתם הציבורית והביטחונית: "הקהל הזה הוא הקהל שמשרת בצבא ביחידות הכי מובחרות, בתפקידים הכי נחשבים, קצינים וקרביים. מה יותר לגיטימי מהקהל הזה, גם אם אני לא מסכימה איתו בכלל?". כשנשאלה מה מניע את אלו שמותחים עליה ביקורת, השיבה: "בעיקר הם רוצים להפוך את הדמוקרטיה הנפלאה לדיקטטורה".

"משהו התפרק פה, משהו נשבר"

בהמשך השיחה, נחמיאס תיארה בגילוי לב כיצד הטבח ומלחמת "חרבות ברזל" סדקו לחלוטין את תפיסת עולמה הקודמת, ומבהירה כי מדובר בתחושה רחבה שחולקת מרבית החברה הישראלית.

"את שינית את דעתך מהשבעה באוקטובר?", נשאלה נחמיאס, והשיבה ללא היסוס: "בודאי, כולנו. לדעתי כולנו. אני לא מאמינה שיש אדם שחשב לפני ואחרי השבעה באוקטובר באותה צורה. משהו התפרק פה, משהו נשבר".

כשנשאלה מה החזיקה בתודעתה לפני המשבר הנוכחי לעומת המציאות כיום, חתמה באמירה חדה: "דו-קיום. רק עכשיו אני מבינה שהם לא רוצים לחיות לצידנו, אלא במקומנו".