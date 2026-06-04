הטרגדיה בכפר עזה: "יש צורך בהול לחזור לחיפושים באופן מיידי"

באוקטובר הקרוב יעברו 3 שנים מאז טבח ה-7 באוקטובר, ובכפר עזה אותרו עצמות אדם. משפחתו של ניראל זיני התבשרה כי העצמות שאותרו לא שייכות לו

משפחתו של ניראל זיני התבשרה כי עצמות האדם שאותרו בכפר עזה לא שייכות לו. זיני, קצין בגבעתי ותושב שכונת דור צעיר שראשו נערף ב-7 באוקטובר, ומאז לא אותר.

משפחתו סרקה מטר אחר מטר באזור, בניסיון לאתר את ראשו ועצמותיו, אך ללא הצלחה. העצמות ככל הנראה שייכות למחבל.

אמיר, אביו של ניראל, אמר בראיון לווינט: "מציאת עצמות אדם בשטח מראות כי השטח טרם זוכה עד תום ויש צורך בהול בחזרה לחיפושים ובדיקה חוזרת של שטח השכונה ומעטפת שלה באופן מיידי.

משימת חיינו היא להביא את ניראל לקבורה מלאה ונהפוך כל אבן כדי למלא משימה זו. תעזרו לנו. אנחנו לא יכולים לחפש לבד יותר".