הנקודה האדומה: מי הם 5 המאכזבים הגדולים של השבוע?

משר לביטחון עצמי מופרז דרך נשיא שמפריז בחשיבותו ועד מי שרוצה להחליף את ראש ממשלתו. כולם מפסידים ב-"מצעד האכזבה” השבועי

הנקודה האדומה י"ט בסיוון. אולפן סרוגים

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

אחי ורעי, עוד שבוע במערכת בחירות מתקרב לסופו וזה הזמן לערוך את מצעד האכזבה:

יעלו ויבואו חמישה טיפוסים שונים שאכזבו קשות את הסרוגים השבוע מראשון עד חמישי:

במקום ה-5 :

השר לביטחון על הפנים איתמר בן גביר. האדם שצריך לשמור על ביטחון כל אזרחי ישראל התעסק השבוע בציוצים עצבניים על דרישת ארה"ב להפסקת אש בלבנון בזמן שביממה אחת נהרגו בפיצוצי מכוניות ארבעה אזרחים ערבים על רקע פלילי. אז למה גפני יכול היה להיות יושב ראש ועדת כספים של כולם ובן-גביר לא מסוגל לשמור על חיי הערבים כדי שיפסיקו להרוג זה את זה? פינת הקונספירציה באדיבות שלום אך שווא: אולי יש תכנית סודית לביטחון לאומי נוסח כהנא צדק שהם יכסחו אחד את השני ובן-גביר יסב מבטו לצד השני? חשוד מאד!

במקום ה-4 :

נשיא ארה"ב דונלד ג’יי טראמפ.האיש והחנטריש שאכזב קשות את החבר הכי טוב שלו, ולא ברק רביד, אלא נתניהו שחטף ממנו מקלחת אש בטלפון עם קללות, הטלת ספק בבריאות הנפשית של רוה"מ, ומזלו שהוא לא דיבר על רעייתו, וכל זה בגלל שנתניהו רוצה כרטיס טיסה עם פצצה לדאחיה, וטראמפ נורא רוצה פרס נובל לשלום. אכזבת קשות דונלד, אתה מפוטר!

במקום ה-3 :

היועץ לשעבר של בנט הסרוג עוז סימינובסקי.זה היה קשר מאכזב שנועד מראש לכישלון. עורך עלון הדור החליף את המדור בגדול הדור. אבל מה שהיה כבר לא יהיה כשעוז ללא הדר חזר למערכת ונפתלי בנט שב למערכה על ראשות הממשלה בלעדיו. הולך ופוחת הדור.

במקום ה-2 :

עו"ד מיכאל ראבילו.אתם בטח שואלים למה מבקר המדינה הנבחר במקום השני ולא הראשון. כי אולי אם היה מגיע במציאות למקום השני בבחירות לתפקיד בלי הליך בחירה מביך, זה היה הדבר הכי מאכזב לכל הפרשנים ברוב הערוצים שהכינו מגילות דם אש ותמרות עשן נגד נתניהו ולצערם היו צריכים להפוך אותן למגילות הגנוזות. אז אכזבה, אבל רק במקום השני.

ובמקום הראשון:

המועמד הסרוג לראשות הממשלה נפתלי בנט.הוא אכזב השבוע את מעריציו הגדולים מהעבר בכך שאמר בפודקאסט שהיה רוצה למחוק את תיעוד הצהרותיו שלא יקים ממשלה עם הערבים ולפיד. אחר כך אכזב את החרדים שהצהיר שיבטל את החינוך העצמאי, ואכזב את אשתו כשגילה בראיון שהוריד את הכיפה בצבא כדי להתחיל עם בנות. בנט, תפסיק לאכזב ותתחיל לכזב. רק ככה תנצח!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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