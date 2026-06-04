מיכאל שמש חושף: "הוא נפגע מזה מאוד"

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, טען היום (חמישי) כי השופט יוסף אלרון, שהפסיד אמש בבחירות לתפקיד מבקר המדינה, נפגע מיושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה.
בדבריו כתב שמש: "יודעי דבר מספרים ששופט העליון בדימוס יוסף אלרון נפגע אתמול עמוקות מהעובדה שיו"ר הכנסת אוחנה כינה אותו 'מר יוסף אלרון' והשמיט את היותו שופט עליון בדימוס".
נזכיר כי במהלך הבחירות אמש, התחוללה דרמה בכנסת, והוכרע ללכת לסיבוב שני לאחר שחברי הכנסת הצביעו ולא הכריעו ברוב של 61 לאף אחד מהמועמדים.
שופט העליון בדימוס אלרון זכה בסבב הראשון ב-60 קולות, ועוה"ד ראבילו זכה ב-57 קולות. בסבב השני, קיבל ראבילו 61 קולות ובכך ניצח את אלרון.
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