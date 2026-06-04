"מה לא גברי בלנענע את האגן?": צחי הלוי פותח על רוקדים עם כוכבים

בריאיון לקראת העונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים", צחי הלוי ו־נינה מדברים על החזרות האינטנסיביות, החיבור המיידי ביניהם - וגם על השאלה שהצליחה להביך את צחי: מה לא גברי בפוינט, נצנצים ונענועי אגן?

אחרי שכבר זכתה ב"רוקדים עם כוכבים" לצד אלכס שטילוב, הגיעה למקום השני עם ליברמן ועם שגיא כהן, ורקדה גם לצד שלומי טפיארו - נינה חוזרת לעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים", והפעם עם אחד השמות הכי מסקרנים בקאסט: צחי הלוי.

הלוי, מהשחקנים והזמרים הבולטים בישראל, שכיכב לאורך השנים בפאודה, השוטרים, הזמר במסכה וגם במחזות זמר ובמופעי מיומנה - מגיע לרחבה עם לא מעט ניסיון בימתי, אבל מודה שעולם הריקוד המקצועי הוא כבר סיפור אחר.

צפו בראיון של צחי הלוי ונינה לסרוגים

ראיון לסרוגים

"עולם התנועה לא זר לי"

כשנשאל למה בכלל החליט להיכנס לתחרות, צחי הסביר שהחיבור הגיע דווקא מהמקום האמנותי והפיזי: "ברגע שהבנתי שזה הכיוון, עולם הריקוד והתנועה, זה לא זר לי. אבל לבוא וללמוד תחום חדש ברמה הכי גבוהה שיש? זו מתנה”.

לדבריו, השנים על הבמות, במחזות זמר ובהופעות כבר הכניסו אותו לעולם של תנועה ועבודה עם הגוף: "אנחנו מאוד אוהבים תנועה בחיים בכלל, אפילו ברמה הפילוסופית. אבל פה זה משהו הרבה יותר מדויק".

"ניצחנו את המערכת"

החיבור בין השניים, מסתבר, התחיל עוד לפני החזרות. "אני ממש רציתי להיות עם צחי", הודתה נינה. צחי מיד השלים: "גם אני רציתי להיות איתה. נראה לי שניצחנו את המערכת".

צחי הלוי ונינה סול צילום: אינסטגרם

כשנשאלו אם הם כבר מכוונים לניצחון, השניים לא הסתירו את המוטיבציה: "להכול יש מצב", אמר צחי. כשנשאל אם הוא מוכן לעבוד קשה בשביל זה, הוא ענה בלי להסס: "אנחנו מורעלים. באים לעבוד קשה ולקרוע את הרחבה".

"מה לא גברי בנצנצים?"

אחד הרגעים היותר משעשעים בריאיון הגיע כשצחי נשאל מה הדבר הכי "לא גברי" שנינה גרמה לו לעשות בחזרות. נינה אמרה: "זו תפיסה לא נכונה שריקוד זה לא גברי. וצחי מיד צחק: "מה לא גברי בלעשות פוינט ברגל ולהתנענע? ולשים נצנצים? זה הכי גברי שיש"

נינה חיזקה אותו מיד: "זה הכול עניין של נוכחות. צחי מאוד נוכח בעצמו, אז כל דבר שהוא עושה נראה גברי"



צחי הלוי צילום: צילום: פלאש 90

"אין לנו זמן לריב"

ולמרות שעות החזרות הארוכות, השניים מספרים שבינתיים עוד לא היה אפילו ריב אחד. "אין לנו כוח לריב", הם צוחקים.

נינה אפילו סיפרה שהם כמעט לא עוצרים להפסקות: "אפילו כשאמרנו אולי נעשה הפסקה באמצע ארבע שעות חזרה - זה לא קרה". "אפילו שצחי מעשן, הוא לא עושה הפסקות סיגריה", עקצה אותו בחיוך.

ערב הבכורה השלישי של רוקדים עם כוכבים, מוצ"ש בקשת 12.