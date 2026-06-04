אהרן ברק בתגובה ראשונה להתפרעויות נגד סולברג

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרון ברק, הגיב היום (חמישי) לראשונה להשחתת בית השופט סולברג.

בראיון לכאן 11 אמר ברק: ״אנשים שאנחנו קוראים להם חרדים, אבל אין להם חרדת אלוהים בליבם", אמר. הוא התייחס גם לחסימת רכבו על ידי פעיל הימין מרדכי דוד: ״כמו שאמי הייתה אומרת - 'אם עברנו את היטלר, נעבור גם את זה'״.

השופט ברק הוסיף כי המחאה מול ביתו של סולברג איננה "מחאה רגילה. מחאה רגילה היא בהחלט חוקית, ולכל אדם יש זכות להפגין. אבל פה זאת לא מחאה רגילה. זאת מחאה שהיא עבירה פלילית. היא מכוונת לביתו של שופט בישראל, ולא סתם לביתו, אלא לפסיקתו - היא נועדה להשפיע על הפסיקה שלו".

ברק נשאל מי לדעתו אחראי על המצב הזה, והוא השיב: ״קשה לדעת. לכל בריון והרקע שלו. זה לא מתחיל עם החרדים וזה לא נגמר עם החרדים. זה מתחיל באיש שחסם לי את הנסיעה ברכב, וממשיך באלה שבאולם בית המשפט מתפרעים״.

לדבריו, ״לא כל דבר הוא נתניהו, אבל כל דבר בסופו של דבר מוביל גם אליו. משום שהבריונות כלפיי, למשל, הוא לא גינה אותה. אני שמח שבבריונות נגד נעם סולברג הוא כן אמר שזה לא בסדר ושצריך לפעול במסגרת החוק כלפיה. אני מקווה שהפעם זה יעזור".