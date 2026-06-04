יריקה בפרצוף: נעים קאסם מגיב להפסקת האש בלבנון

מזכ"ל חיזבאללה יצא בהצהרה ישירה נגד הפסקת האש שהוסכמה בין ישראל וממשלת לבנון, וקרא לה 'תוצאה מבישה, בלתי מתקבלת על הדעת'

נעים קאסם, המזכיר הכללי של ארגון הטרור, יצא בהצהרה תגובה למסגרת הפסקת האש עליה הסכימו ישראל וממשלת לבנון, במהלך המשא ומתן אמש בוושינגטון הבירה, קאסם דחה את ההסכמות מכל וכל, והתחייב להמשיך להילחם כל עוד ישראל נשארת בשטח לבנון.

"תוצאות המשא ומתן הישיר בלתי מתקבלות על הדעת, מדובר בהסכם מביש ומשפיל כלפי כל בן לבנון, וההסכמה הזו נדחית באופן גורף על ידי מרבית אנשי לבנון והעם הלבנוני".

קאסם המשיך ותקף את העובדה שממשלה לבנון כלל הסכימה לתנאים המוצעים: "הקווים שמציירות וושינגטון וישראל הן העקרונות שהן מובילות להכפפת לבנון לתוכנית ישראל הגדולה".

הדחייה של חיזבאללה להפסקת האש מעלה שאלות משמעותיות, שכן הנשיא טראמפ כבר הסביר כי איננו מעוניין בהסלמה בלבנון.