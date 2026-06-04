מותר לספר: כך הכורדים היו אמורים להפיל את המשטר האיראני

מכה קשה לסוריה: גם הכורדים מסרבים למסור את נשקם למשטר

מכה קשה לסוריה: גם הכורדים מסרבים למסור את נשקם למשטר צילום: שאטרסטוק (thomas koch)

על פי החשיפה של כתב חדשות 12, עמית סגל, התוכנית המקורית לשבירת עמוד השדרה של המשטר האיראני, עברה דרך מזרח עיראק, שם במשך חודשים הועברו לשבטים והמיליציות הכורדיות נשקים שהוחרמו בלחימה בחיזבאללה וחמאס על ידי המוסד, שביום פקודה היו אמורים לפלוש למערב איראן ולשבש את שלטון האייתולות עד להפלתו.

על פי הדיווח של סגל, אחת התוכניות המרכזיות של ישראל וארה"ב לערעור מעמיק של המשטר האיראני, כללה אלפי לוחמים כורדיים שאומנו על ידי המוסד וארגונים חשאיים אחרים, וחומשו בנשק שהוחרם מחמאס בדרום וחיזבאללה בצפון.

המיליציות הכורדיות של מזרח עיראק יועדו לפלוש לאיראן ולשמש ככוח הפלישה הקרקעי שהיה כה חסר להשלמת הפלת המשטר, אך התוכנית לא יצאה לפועל.

רבים זוכרים כי בתחילת חודש מרץ, ימים בודדים לאחר פתיחת המתקפה הישראלית האמריקאית על איראן, החלו להתפשט דיווחים על אפשרות של פלישת כוחות כורדיים לאיראן, אך הדבר בסוף לא התממש, כאשר על פי דיווחים, הנשיא טראמפ חזר בו מהסכמתו לתוכנית בשידול הנשיא הטורקי ארדואן, שחשש מהתחזקות הכורדים באזור.