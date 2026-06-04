אחרי סערת הפתקים: ראבילו נפגש לחפיפה ראשונה עם אנגלמן

לאחר שתי הצבעות סוערות בכנסת, וסערה שגרמו צילומי הפתקים של חברי הקואליציה, עו"ד מיכאל ראבילו, מבקר המדינה הנבחר, התיישב לפגישת חפיפה ראשונה עם מתניהו אנגלמן

עו"ד מיכאל ראבילו, שנבחר אמש לתפקיד מבקר המדינה לאחר שתי הצבעות סוערות בכנסת, כולל טענות לאי-סדרים ועתירות לבג"ץ בעקבות פרשת צילומי הפתקים על ידי חברי הקואליציה, נפגש היום לפגישת חפיפה ראשונה עם מבקר המדינה היוצא, מתניהו אנגלמן.

ראבילו הגיע ללשכת מבקר המדינה בירושלים, שם התיישב לפגישת חפיפה ראשונה עם המבקר היוצא, מתניהו אנגלמן. ראבילו, במידה ומינויו לא ייתקל בקשיים משפטיים וצווי ביניים, צפוי להיות מושבע על דוכן מליאת הכנסת ב-1 ביולי, ועם כניסתו לתפקיד בעוד חודש יהפוך למבקר המדינה העשירי ולנציב תלונות הציבור התשיעי של מדינת ישראל.

ממבקר המדינה היוצא אנגלמן נמסר: "שבע השנים האחרונות היו אינטנסיביות במיוחד, וכללו שנות קורונה, 5 מערכות בחירות לכנסת, שומר חומות, טבח ה-7.10 ומלחמת חרבות ברזל. כל אלו באו לידי ביטוי בעשרות דוחות נוקבים בנושאים אלו, כמו גם דוחות בנושאי סייבר, סביבה וסוגיות חברתיות".