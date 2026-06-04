הרמטכ"ל חושף: "עיקר הסד"כ של צה"ל נמצא בזירה הצפונית"

רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב מיוחדת עם ראשי רשויות הצפון ופורום מטכ"ל. הרמטכ"ל חשף כי הכוחות כבשו השבוע את רכס הבופור והשמידו תשתית קריטית של חיזבאללה: "אין הכלה, פועלים ביוזמה ובהתקפיות".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (חמישי) הערכת מצב משותפת ושיח מיוחד עם פורום ראשי רשויות הצפון ופורום המטה הכללי בפיקוד הצפון. המפגש נועד להעמיק את השיח ולחזק את השותפות במטרה המשותפת – הגנה על תושבי ויישובי הצפון והחזרת השקט והביטחון לאורך זמן.

הרמטכ"ל הביע הערכה עמוקה ללוחמי צה"ל ולמפקדי פיקוד הצפון על הישגיהם במערכה, לצד הוקרה לראשי הרשויות על המנהיגות והעמידה האיתנה לאורך המלחמה, והדגיש כי הצבא ימשיך לפעול עמם כתף אל כתף.





הרמטכ"ל בסיור בפיקוד צפון צילום: דובר צה"ל

"עיקר היכולות של צה"ל נמצאים בצפון"

בדבריו הדגיש הרמטכ"ל כי למרות המוכנות הרב-זירתית והמבט על המזרח התיכון כולו, המיקוד המרכזי של צה"ל נותר בגבול הצפון:

"ההנחיה שלי היא לרכז כאן את המאמץ – עיקר הסד"כ והיכולות של צה"ל נמצאים בזירה הצפונית. גם בשעה זו כוחותינו ממשיכים לפעול קרקעית ובאש להשמדת תשתיות טרור ולהסרת איומים".



דובר צה"ל

הישג דרמטי: כיבוש רכס הבופור

בדבריו חשף הרמטכ"ל הישג מבצעי משמעותי מהימים האחרונים: "רק השבוע כוחות צה"ל כבשו את רכס הבופור, משמידים בו תשתית טרור משמעותית וקריטית לחיזבאללה שנבנתה במשך שנים ארוכות, ומרחיבים את הפעילות ההתקפית".

רב-אלוף זמיר הסביר כי המהלכים הובילו להחלשה חסרת תקדים של איראן והציר כולו, ובכך נפגע משמעותית גם חיזבאללה, המהווה את מרכז הכובד האיראני.





הרמטכ"ל בסיור בפיקוד צפון צילום: דובר צה"ל

המדיניות: "אין הכלה"

הרמטכ"ל חזר לימי פתיחת המערכה וציין את התגובה המהירה של צה"ל: "במהלך 'שאגת הארי', כשזיהינו את הצטרפות חיזבאללה למערכה, פעלנו במהירות ובנחישות להסרת איום הפשיטה ואיום הנ"ט על היישובים. זו המדיניות שלנו – אין הכלה. פועלים ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה".



הרמטכ"ל בסיור בפיקוד צפון צילום: דובר צה"ל

לסיום פנה רא"ל זמיר לראשי הרשויות והצהיר כי הוא מודע היטב לקושי ולמחיר הכבד שהם וכלל התושבים משלמים במערכה הממושכת. "זו עת למנהיגות, לנחישות ולהתמדה", חתם הרמטכ"ל, "השגנו הישגים משמעותיים וידינו על העליונה. המשימה שלנו היא הביטחון שלכם וההגנה עליכם – החזרת השקט והביטחון לאורך זמן".