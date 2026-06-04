ממפגין למאבטח: בן גביר קיים הערכת מצב לקראת מצעד הגאווה

השר לביטחון לאומי נפגש עם המפכ"ל דני לוי ובכירי מערכת הביטחון לקראת המצעד בירושלים. המשטרה הבטיחה לאבטח את חופש הביטוי והמחאה, בעוד השר הדגיש: "למנוע אנרכיה ופרובוקציות"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ערך היום (חמישי) דיון הערכת מצב מיוחד לקראת קיומו של "מצעד הגאווה" בירושלים, בהשתתפות מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, ובכירים נוספים מגופי הביטחון הלאומי.

במהלך הדיון, הציגו גורמי המשטרה לשר את תוכנית האבטחה הרחבה לקראת המצעד בבירה, והדגישו כי המערכת תפעיל את כל האמצעים והמאמצים הנדרשים על מנת לשמור על ביטחונם של הצועדים, לצד שמירה קפדנית על חופש המחאה וחופש הביטוי.

אבטחה לצד חופש ביטוי: "לאפשר הפגנות מהצד השני"

על פי דיווח המשטרה בדיון, מדיניות חופש הביטוי תיושם באופן שוויוני, ותכלול גם מתן אפשרות מלאה לקיומן של הפגנות ומחאות נגד המצעד מן העבר השני, כל עוד אלו יישארו במסגרת החוק.





בן גביר מפגין נגד מצעד הגאווה צילום: נתי שוחט

מנגד, השר בן גביר הציב קו ברור בכל הנוגע לשמירה על החוק והסדר ברחובות ירושלים במהלך יום המצעד. השר הדגיש בפני הפיקוד הבכיר את החשיבות העליונה שבמניעת הפרות סדר, אלימות ואנרכיה, והנחה לפעול בנחישות מול כל גורם שינסה לנצל את האירוע הנפיץ כדי לייצר פרובוקציות ולפגוע בשלום הציבור.

כזכור, בן גביר היה בעבר אחד מהמובילים הבולטים של המתנגדים והמפגינים נגד מצעד הגאווה בירושלים.

במסגרת פעילותו זו, הנהיג בן גביר בשנת 2011 מחאה קולנית במיוחד כאשר הפגין יחד עם ברוך מרזל, בנצי גופשטיין, בצלאל סמוטריץ' ופעילים נוספים במה שסומן אז כ"מצעד הבהמות" – צעדת מחאה פרובוקטיבית שנועדה להביע התנגדות חריפה לקיומו של מצעד הגאווה בבירה.

גם בשנים שלאחר מכן הפגין בן גביר מול המצעד, אם כי, באופן מתון יותר. כעת, כשר הממונה על המשטרה, הוא נדרש לאזן בין עמדותיו מהעבר לבין החובה החוקית לאבטח את שלומם של הצועדים.