מכה ללפיד: ממקימי מפלגת "יש עתיד" חוצה את הקווים

גיל סגל, מי שהחזיק במשך שנים במפתחות הניהוליים של מפלגת המרכז ושימש בעבר כמנכ"ל הכנסת, הודיע על הצטרפותו לישראל ביתנו. סגל עקץ את מפלגת האם שלו: "דווקא מתוך הניסיון שם, הגעתי למסקנה שליברמן הוא הראוי ביותר להיות ראש הממשלה"

תנודה משמעותית ומפתיעה במפת הגושים של המערכת הפוליטית: גיל סגל, דמות מפתח לשעבר במפלגת "יש עתיד" וממקימיה, חוצה רשמית את הקווים ומצטרף לשורות מפלגת "ישראל ביתנו".

סגל, שנחשב במשך שנים לאחד האנשים החזקים במנגנון של יאיר לפיד וכיהן כמנכ"ל המפלגה, מביא עמו לישראל ביתנו ניסיון ציבורי, פוליטי וניהולי עשיר במיוחד. בעברו כיהן סגל גם בתפקידים ממלכתיים בכירים, בהם מנכ"ל הכנסת, סגן יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, והוא מחזיק ברקע ביטחוני כסגן-אלוף במילואים.

"הגעתי למסקנה מתוך הניסיון"

בהצהרה רשמית שסופקה עם הצטרפותו, הסביר סגל את המניעים מאחורי המהלך הדרמטי, ועקץ בעקיפין את המערכת המפלגתית ממנה הגיע:

"הייתי שותף להקמת יש עתיד וליוויתי מקרוב את המערכת הפוליטית במשך שנים רבות. דווקא מתוך הניסיון הזה הגעתי למסקנה כי ישראל ביתנו היא כיום הבית הפוליטי הנכון עבור מי שמאמין בציונות, בממלכתיות ובמנהיגות אחראית."

סגל לא חסך בשבחים ליו"ר מפלגתו החדשה והכתיר אותו כמועמד המוביל לראשות הממשלה: "אני מאמין כי אביגדור ליברמן הוא המנהיג המנוסה ביותר והיחיד שמסוגל להתמודד עם האתגרים שניצבים לפתחה של מדינת ישראל, והוא הראוי ביותר להיות ראש הממשלה הבא".







ליברמן ממשיך לאגף מרכז

הצטרפותו של סגל היא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר של מפלגת ישראל ביתנו, המנסה בתקופה האחרונה לפנות לקהלים חדשים בגוש המרכז-ימין הממלכתי ולקרוא תיגר על הנהגת האופוזיציה.

מדוברות המפלגה נמסר בעקבות המהלך כי "ישראל ביתנו תמשיך לצרף לשורותיה אנשי ציבור ועשייה מכל רחבי החברה הישראלית, המחויבים לחיזוק המדינה, הביטחון הלאומי, הכלכלה והחברה הישראלית".