חיזבאללה נגד הפסקת האש: "נסיגה לפני הכל"

גורמים בינלאומיים מדווחים כי חיזבאללה הגיב להסכמה הישראלית-לבנונית על הפסקת אש ויצא נגד הממשלה הלבנונית, והודיע כי כל הפסקת אש חייבת להתחיל בנסיגה ישראלית

חיזבאללה מסרב לקריאת נשיא לבנון, ומודיע כי לא יקבל שום הפסקת אש שלא תתחיל מנסיגה ישראלית מלאה משטח לבנון, כך מדווחים גופי תקשורת בינלאומיים.

התגובה של חיזבאללה, מגיעה על פי הדיווחים, בעקבות הפצרתו הפומבית של הנשיא הלבנוני בארגון לקבל את תנאי הפסקת האש, מארגון הטרור ששמר על שתיקה בנושא בשעות האחרונות נמסר כי הפסקת האש המוצעת היא 'תכסיס קולוניאליסטי', וכי כל הפסקת אש עם חיזבאללה חייבת לכלול נסיגה.

מגורמים מקורבים לארגון נמסר כי: "בעקבות פנייתו הפומבית, חיזבאללה הודיע לנשיאות לבנון כי הוא דוחה את הפסקת האש שהושגה בוושינגטון, וכי שלב ראשון בכל עסקה, חייב להיות נסיגה מלאה משטח לבנון".